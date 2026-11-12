नहीं भरा चालान... कैंसिल हो सकता है DL, ट्रैफिक पुलिस की वॉर्निंग

पेंडिंग चालान कई लोगों के लिए भारी पड़ सकता है. पटना पुलिस ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है. पटना पुलिस ऐसे लोगों को अब छूट नहीं देना चाहती है, जो बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और ई चालान नहीं भरते हैं. ऐसा करने वालों की मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है.

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पटना ट्रैफिक पुलिस ने बार-बार नियमों का उल्लंघन करने और चालान ना भरने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. ऐसे वाहन चालक जिनके 5 या इससे ज्यादा चालान अभी तक बकाया हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं.

ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद लोगों को बार-बार ट्रैफिक नियमों तोड़ने से रोकना है. साथ ही ई-चालान के प्रति लोगों को गंभीरता को बढ़ाना भी है. पटना ट्रैफिक पुलिस ने इस कार्रवाई के लिए कुछ वाहन चालकों की पहचान भी की है.

कई लोगों की हुई है पहचान

ऐसे लोग जिनके पांच या उससे ज्यादा चालान जमा नहीं हैं, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्टूबर 2026 तक ऐसे 493 लोगों की पहचान की गई है. इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) को प्रस्ताव भेजा है.

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ट्रैफिक पुलिस की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में ऐसे वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है, जो बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और चालान नहीं भरते हैं. हालांकि, अभी ऐसे लोगों के लाइसेंस रद्द नहीं हुए हैं. पुलिस ने केवल कार्रवाई का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा है. विभाग इन मामलों की जांच करने के बाद ही कोई फैसला लेगा.

अपने बकाया चालान की जांच तुरंत करें और समय पर भुगतान करें। यातायात नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। @bihar_police @PatnaPolice24x7 https://t.co/E95uQddQR4 — Patna Traffic Police (@patna_traffic) November 10, 2026

ऑनलाइन चेक कर सकते हैं चालान?

अगर आपको अपनी गाड़ी पर कटे चालान की जानकारी नहीं है, तो आप इसका पता ऑनलाइन लगा सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको चेक चालान स्टेटस पर क्लिक करना होगा.

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अब आपको अपना व्हीकल नंबर, चालान नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करना होगा. इसके बाद आपको कैप्चा भरना होगा. अगर आप व्हीकल नंबर के जरिए चालान का स्टेटस पता करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन की तारीख भी देनी होगी. कैप्चा भरते ही आपको वाहन पर चालान की डिटेल्स मिल जाएंगी.

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