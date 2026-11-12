सख्ती के बाद बांग्लादेश से गायब चीनी व्लॉगर, ढाका की गंदी बस्ती टेकपारा को कहते थे 'दिल्ली'

बांग्लादेश ने ढाका की झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों के वीडियो बनाकर उन्हें भारत का इलाका बताने वाले चाइनीज वीडियो व्लॉगरों पर शिंकजा कस दिया है. इन चाइनीज वीडियो ब्लॉगरों की हरकतों पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. अब भारत की आपत्तियों के बाद ढाका की स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने चीनी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है.

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प्रोथोम आलो अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरा पश्चिम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद खालिद मंसूर ने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हस्तक्षेप के कारण चीनी व्लॉगरों की गतिविधियां कम हो गई हैं. पुलिस और खुफिया एजेंसियां ​​उन पर नजर रख रही हैं.

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ढाका के टेकपारा और उत्तरा इलाकों में लगभग 150 चीनी नागरिक सक्रिय थे. वे संकरी गलियों और कम आय वाले इलाकों के वीडियो बना रहे थे और उन्हें चीनी सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित कर रहे थे. आरोप है कि वे ढाका के अलग अलग इलाकों को नई दिल्ली के रूप में दिखा रहे थे और वहां के लोगों की जीवनशैली पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे.

'प्रोथोम आलो' अखबार की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरा वेस्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद खालिद मंसूर ने बताया कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों के दखल के बाद चीनी व्लॉगर्स की गतिविधियां कम हो गई हैं.

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उन्होंने कहा कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने चीनी नागरिकों पर निगरानी बढ़ा दी है और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू कर दिया है.

बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 150 चीनी नागरिक ढाका के टेकपारा और उत्तरा इलाकों में सक्रिय थे. वे वहां की तंग गलियों और कम आय वाले इलाकों का फुटेज चीनी सोशल मीडिया पर लाइव-स्ट्रीम कर रहे थे. वे अलग-अलग इलाकों को 'नई दिल्ली' बताकर पेश कर रहे थे और वहां रहने वालों की जीवनशैली के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे.

कई बार तो वे लोगों के घरों के अंदर तक चले जाते थे, जबकि वहां रहने वालों को यह पता भी नहीं होता था कि यह फुटेज कहां अपलोड किया जा रहा है या उन्हें किस तरह से दिखाया जा रहा है.

आशंका है कि यह एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा हो सकता है.

हालाकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि चीनी नागरिकों की गतिविधियों को लेकर कोई औपचारिक जांच शुरू की गई है या नहीं, या फिर वीज़ा शर्तों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने उत्तरा और टेकपारा में किसी भी चीनी नागरिक को नहीं देखा है.

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टेकपारा इलाके के रहने वाले मो. सलीम ने कहा, "मैं बीमारी की वजह से दो दिनों से घर पर हूं. मैंने किसी चीनी नागरिक को आते-जाते नहीं देखा है."

रिक्शा चालक इमामुल इस्लाम के अनुसार उत्तरा में सेक्टर 12 के पास एक नहर पर बना पुल चीनी नागरिकों के लिए एक "छिपने की जगह" थी.

उन्होंने कहा, "वे दिन-रात हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे. वे हमारी और यात्रियों की भी वीडियो बनाते थे. काफी समय से मैंने उन्हें नहीं देखा है."



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