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मणिपुर की वोटर लिस्ट में 33 हजार नाम बढ़े, पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता!

मणिपुर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 19,94,357 मतदाताओं वाली मसौदा सूची जारी की गई. इसमें महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा हैं और दावे-आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम सूची अगले साल 4 जनवरी को प्रकाशित होगी.

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मणिपुर में जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची (Representational)
मणिपुर में जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची (Representational)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकेश्वर ब्रह्मचारीमायुम ने गुरुवार को इंफाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2027 को आधार तारीख मानकर यह सूची तैयार की गई है. इसमें कुल 19,94,357 मतदाता शामिल हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, सूची में 9,69,298 पुरुष, 10,24,735 महिलाएं और 324 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 55,437 ज्यादा है. राज्य की सभी 60 विधानसभा सीटें और 16 जिले इस प्रक्रिया में शामिल हैं.

इससे पहले मणिपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए थे. चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया में 1.89 लाख नाम हटाए थे, जबकि 56,871 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे. इसके बाद 6 सितंबर को जारी अंतिम सूची में कुल 19.60 लाख मतदाता दर्ज थे.

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अब स्पेशल समरी रिवीजन के तहत जारी ड्राफ्ट सूची में यह संख्या बढ़कर 19.94 लाख हो गई है. यानी SIR के बाद जारी सूची के मुकाबले करीब 33,700 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है.

11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति

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चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक, ड्राफ्ट सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी तरह की गलती सुधारने के लिए 11 दिसंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. इनका निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.

यह भी पढ़ें: कोई मतदाता न छूटे... SIR लिस्ट से बाहर हुए वोटरों का फिर होगा वेरिफिकेशन, EC ने 7 राज्यों को दिए निर्देश

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी 16 जिलों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, ताकि खासकर कमजोर और वंचित वर्गों के लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में मदद मिल सके. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी पूरी प्रक्रिया और तारीखों की जानकारी दे दी गई है.

अगले साल चुनाव से पहले यह सूची बेहद अहम है. फिलहाल ड्राफ्ट में शामिल नाम अंतिम नहीं हैं. दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मणिपुर के मतदाताओं की अंतिम तस्वीर साफ होगी.

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