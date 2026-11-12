Shah Rukh Khan House Details: प्राइवेट थिएटर, क्रायोथेरेपी...पत्नी गौरी ने सजाया शाहरुख का 'मन्नत', समंदर किनारे बसा शाही आशियाना

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. कभी दिल्ली की गलियों में रहने वाले शाहरुख के पास अपना घर तक नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने मुंबई में समंदर किनारे आलीशान बंगला 'मन्नत' खरीदा, जो किसी सपनों के महल से कम नहीं है. बाहर से जितना खूबसूरत यह घर दिखता है, अंदर से इसकी शान और भी जबरदस्त है. प्राइवेट सिनेमा हॉल, लग्जरी इंटीरियर और सुकून देने वाले खूबसूरत नजारों के बीच बसा मन्नत शाहरुख की मेहनत और कामयाबी की कहानी भी बयां करता है.

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हाल ही में दुबई में डेन्यूब ग्रुप के एक लग्जरी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के दौरान शाहरुख एक बार फिर अपने घर को लेकर चर्चा में आ गए. खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का नाम भी सुपरस्टार के नाम पर रखा गया है और इसे उनकी पत्नी गौरी खान ने डिजाइन किया है. लॉन्चिंग इवेंट में करण जौहर भी मौजूद थे. यहां शाहरुख के घर मन्नत और उनकी जिंदगी में गौरी के योगदान को लेकर खूब बातें हुईं.

मन्नत के अंदर है प्राइवेट सिनेमा हॉल, फिल्में देखने का अलग ही अंदाज

शाहरुख खान के मन्नत की सबसे खास खूबियों में से एक है उनका प्राइवेट सिनेमा हॉल. यानी फिल्मों के शौकीन किंग खान को अपनी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए किसी थिएटर में जाने की जरूरत नहीं. घर के अंदर ही बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का शानदार इंतजाम है.

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इस घर में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आराम और लग्जरी का भी पूरा ख्याल रखा गया है. करण जौहर ने इवेंट में बताया कि मन्नत में क्रायोथेरेपी की सुविधा भी है. इसके अलावा घर से समंदर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. एक ही छत के नीचे सिनेमा, सुकून और शाही ठाठ का पूरा इंतजाम है.

गौरी खान ने सजाया मन्नत, घर के हर कोने में दिखती है उनकी पसंद

मन्नत की खूबसूरती के पीछे गौरी खान का बड़ा हाथ है, वह सिर्फ शाहरुख की पत्नी ही नहीं, बल्कि एक शानदार इंटीरियर डिजाइनर भी हैं. घर की सजावट से लेकर उसके हर कोने को खास बनाने तक गौरी की पसंद और डिजाइनिंग का असर दिखाई देता है.

करण जौहर ने भी इस मौके पर गौरी की अहमियत बताते हुए कहा कि अगर गौरी नहीं होतीं तो शायद मन्नत भी इस अंदाज में नहीं होता. इतना ही नहीं, खान परिवार की आज जो पहचान है, उसमें भी गौरी का बड़ा योगदान है.

कभी अपना घर नहीं था, आज समंदर किनारे है सपनों का महल

शाहरुख खान ने इस इवेंट में अपने पुराने दिनों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी की कई पहली चीजें गौरी के साथ ही शुरू हुईं. पहली कार हो, पहला घर या फिर साथ की पहली यात्रा, हर याद में गौरी उनके साथ थीं.

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शाहरुख ने बताया कि गौरी हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती थीं. वह अक्सर कहती थीं, 'ये तो बस एक शुरुआत है और हम आगे जो करेंगे वो किंग स्टाइल होगा.' शाहरुख के मुताबिक, गौरी का यही भरोसा और साथ उन्हें लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहा.

दिल्ली से मुंबई तक का सफर, ऐसे बना मन्नत उनका आशियाना

शाहरुख और गौरी ने साल 1991 में दिल्ली के पंचशील पार्क में अपना पहला घर खरीदा था. इसके बाद दोनों मुंबई आ गए. साल 2001 में उन्होंने अपने सपनों के घर मन्नत में रहना शुरू किया. देखते ही देखते यह बंगला सिर्फ उनका घर नहीं, बल्कि मुंबई की सबसे चर्चित और पहचान बन चुके सितारों की निशानियों में शामिल हो गया.

फिलहाल मन्नत में रेनोवेशन का काम चल रहा है. बताया जा रहा है कि गौरी खान घर में कुछ नए फ्लोर भी जुड़वा रही हैं. आने वाले समय में शाहरुख के इस शाही आशियाने का लुक और भी शानदार होने वाला है.

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