Pushkar Fair 2026: राजस्थान का पुष्कर मेला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, जिसे देखने को लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. इस साल 17 से 24 नवंबर तक चलने वाले पुष्कर मेले में आपको राजस्थानी संस्कृति, रंग-बिरंगे कपड़े, पारंपरिक गहने, ऊंटों की रौनक और यहां के मशहूर पकवानों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा. अगर आप भी परिवार या दोस्तों के साथ पुष्कर मेला घूमने जा रहे हैं तो सिर्फ पुष्कर मेला घूमकर वापस ना जाए.

और पढ़ें

पुष्कर के आसपास कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप घूमने, फोटोग्राफी करने और राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखने का मजा ले सकते हैं. अगर आप पुष्कर मेले जा रहे हैं, तो अपनी ट्रिप में इन जगहों को भी शामिल कर सकते हैं.

अजमेर दरगाह से लेकर खूबसूरत झील तक

पुष्कर के अलावा अजमेर में आपको धार्मिक स्थलों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों तक देखने को मिल जाएंगी. अजमेर में आप ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जा सकते हैं, जहां पर कई सेलिब्रेटी भी आते हैं. इसके अलावा अढ़ाई दिन का झोपड़ा और आनासागर झील भी घूमने लायक जगहें हैं. आनासागर झील के किनारे शाम बिताना और यहां की खूबसूरती को निहारना आपको अच्छा लगेगा.

सांभर झील – नमक के सफेद मैदानों का नजारा

अगर आप राजस्थान में कुछ अलग और खूबसूरत देखना चाहते हैं, तो सांभर झील का रुख कर सकते हैं. यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है. यहां दूर-दूर तक फैले सफेद नमक के मैदान किसी रेगिस्तान जैसे दिखाई देते हैं. सर्दियों में यहां प्रवासी पक्षियों को देखने का मौका भी मिल सकता है, इसलिए इस जगह को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Advertisement

जयपुर – महलों और रंग-बिरंगे बाजारों का शहर

पुष्कर घूमने जा रहे हैं और आपके पास घूमने के लिए एक एक्स्ट्रा दिन है, तो जयपुर भी जा सकते हैं. जयपुर अपने शाही महलों, किलों और रंग-बिरंगे बाजारों के लिए मशहूर है और यहां आप हवा महल, आमेर किला और सिटी पैलेस घूम सकते हैं. इसके अलावा जौहरी बाजार और बापू बाजार में राजस्थानी कपड़े, जूती, लाख की चूड़ियां और पारंपरिक गहनों की खरीदारी भी कर सकते हैं.

फॉय सागर झील – पहाड़ों के बीच सुकून के पल

अगर मेले की भीड़भाड़ से दूर कुछ समय शांति में बिताना चाहते हैं, तो अजमेर की फॉय सागर झील जा सकते हैं. इस झील का निर्माण साल 1892 में अंग्रेज इंजीनियर फॉय ने करवाया था. इसके आसपास अरावली की पहाड़ियां दिखाई देती हैं, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं. यहां आप दोस्तों के साथ कुछ सुकून भरे पल बिता सकते हैं और शानदार तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं.

किशनगढ़ – राजस्थान का मार्बल सिटी

अगर आपको फोटोग्राफी करना और खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो किशनगढ़ जा सकते हैं. इसे राजस्थान का मार्बल सिटी भी कहा जाता है. यहां की मार्बल मंडियां और ऐतिहासिक इमारतें देखने लायक हैं. किशनगढ़ का फूल महल पैलेस राजस्थानी वास्तुकला और शाही इतिहास की झलक देखने को मिलती है और फिर शाम को गुंदोलाव झील घूम सकते हैं.

---- समाप्त ----