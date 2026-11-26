बिहार के मोकामा में विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों किसी बड़े आयोजन से कम चर्चा में नहीं है. शादी की रस्मों के बीच आयोजित घुड़दौड़ ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया. घोड़ों की टाप, हजारों की भीड़ और विजेता के लिए थार जैसी बड़ी इनामी गाड़ी... हर तरफ इसी आयोजन की चर्चा है. लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला, जिसने घुड़दौड़ के रोमांच के बीच सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मौका मिला तो छोटे सरकार अनंत सिंह भी अपने पुराने अंदाज में नजर आए.

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घुड़दौड़ देखने के लिए पहुंचे अनंत सिंह का अंदाज कुछ ऐसा था कि मैदान में मौजूद लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं. हाथ में सिगरेट, चेहरे पर वही पुराना रौब और आसपास समर्थकों की भीड़. उनकी गाड़ी मैदान में पहुंची तो लोगों का उत्साह और बढ़ गया. गाड़ी के चारों तरफ समर्थकों और दर्शकों की भीड़ जमा हो गई. इसके बाद अनंत सिंह सनरूफ खोलकर गाड़ी से बाहर निकले और खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया. उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और नमस्कार किया. इसी दौरान भगवा गमछा निकालकर हवा में लहराया तो वहां मौजूद समर्थक छोटे सरकार के जयकारे लगाने लगे. घुड़दौड़ देखने पहुंचे लोगों के लिए यह भी आयोजन का एक खास नजारा बन गया. घोड़ों के मुकाबले के बीच अनंत सिंह की इस एंट्री ने पूरे कार्यक्रम में अलग ही रंग भर दिया.

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थार के लिए घोड़ों के बीच मुकाबला, दूर-दूर से पहुंचे लोग

दरअसल, अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के मौके पर मोकामा के नदवां गांव में घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई है. इसमें हिस्सा लेने के लिए बिहार के अलग-अलग इलाकों के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी घोड़े और उनके मालिक पहुंचे हैं. प्रतियोगिता का आकर्षण इसका पहला पुरस्कार है. जीतने वाले घोड़े के मालिक को थार गाड़ी दी जानी है. इसी इनाम ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया. घोड़ों के बीच रफ्तार की टक्कर देखने के लिए सुबह से ही दर्शकों का पहुंचना शुरू हो गया. देखते ही देखते मैदान के आसपास लोगों का हुजूम जमा हो गया. आयोजन में भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास की सड़कों पर करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया. घुड़दौड़ देखने की लोगों में ऐसी उत्सुकता थी कि कई लोग मैदान के आसपास ऊंची जगहों पर चढ़कर मुकाबला देखने की कोशिश करते नजर आए. कुछ दर्शक तो 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के टावर पर भी चढ़ गए. यह नजारा बेहद खतरनाक था. बेहतर दृश्य देखने के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डालते दिखाई दिए.

भीड़ देखकर अनंत सिंह ने बीच में रुकवा दी घुड़दौड़

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घुड़दौड़ में उमड़ी भीड़ ने आयोजकों के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी. मैदान में दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी. मुकाबले को व्यवस्थित तरीके से कराना मुश्किल होने लगा. हालात को देखते हुए अनंत सिंह ने घुड़दौड़ को बीच में ही रुकवा दिया. अब प्रतियोगिता का फाइनल राउंड आज आयोजित किया जाएगा. इसमें घोड़ों के बीच आखिरी मुकाबला होगा और विजेता को थार गाड़ी इनाम में मिलेगी. ऐसे में दर्शकों की निगाहें अब फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं. सवाल यही है कि आखिर कौन सा घोड़ा अपनी रफ्तार के दम पर थार अपने मालिक के नाम करेगा?

चार दिन की बारिश के बाद रात-दिन जुटे रहे अनंत सिंह

शादी और घुड़दौड़ के इस आयोजन को तैयार करना आसान नहीं था. पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश ने तैयारियों में काफी मुश्किलें खड़ी कर दी थीं. मैदान में पानी और गीली जमीन के कारण आयोजन की व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा था. इसके बावजूद कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लगातार काम चलता रहा. अनंत सिंह खुद भी तैयारियों की निगरानी में जुटे रहे. समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ देर रात तक मैदान को तैयार कराने का काम किया गया. घुड़दौड़ के लिए मैदान तैयार करने के साथ हेलीपैड की व्यवस्था भी की गई. बारिश के बाद कम समय में इतने बड़े आयोजन को तैयार करना आयोजकों के लिए बड़ी चुनौती थी.

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लैंड क्रूजर से शिवांगी की एंट्री, अनंत सिंह ने किया बारातियों का स्वागत

शादी के मुख्य समारोह में दुल्हन शिवांगी की एंट्री भी खास अंदाज में हुई. जयमाल के लिए शिवांगी लैंड क्रूजर से पहुंचीं. इस दौरान अनंत सिंह खुद बारातियों का स्वागत करते नजर आए. दूल्हा ऋषिकेश और दुल्हन शिवांगी की एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्सुकता दिखाई दी. ऋषिकेश कुमार, कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह के बेटे हैं. उनकी बारात पटना के बिहटा स्थित कृष्णा नगर से ढोल-नगाड़ों के साथ रवाना हुई थी. बारात को शाही अंदाज में सजाया गया था. रवाना होने से पहले दूल्हे की मां आशा देवी ने पारंपरिक रस्म निभाते हुए बेटे का परछावन किया. घर की महिलाओं ने मंगल गीत गाए. दूल्हे के पिता रणविजय कुमार सिंह भी परिवार के सदस्यों के साथ बारात में खुशी जाहिर करते नजर आए.

शादी में पहुंचे कई बड़े राजनीतिक चेहरे

शिवांगी की शादी में बिहार की राजनीति से जुड़े कई बड़े नाम भी पहुंचे. उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भी समारोह में शामिल होने पहुंचे. वह दोपहर करीब 12:45 बजे पटना पहुंचे और वहां से हेलिकॉप्टर के जरिए मोकामा के नदवां पहुंचे. जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी समारोह में पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. वहीं, दानापुर के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव अपने बेटे अभिमन्यु के साथ शादी में पहुंचे. बताया गया कि समारोह स्थल तक पहुंचने के लिए उन्हें खेत के रास्ते पैदल भी चलना पड़ा. इसके बाद उन्होंने अनंत सिंह के परिवार से मुलाकात की और शिवांगी को आशीर्वाद दिया. फिलहाल इस पूरे आयोजन में घुड़दौड़ का रोमांच, थार की इनामी गाड़ी, हजारों लोगों की भीड़ और छोटे सरकार अनंत सिंह का अंदाज लगातार चर्चा में है. शादी के जश्न के बीच अब सबकी निगाहें गुरुवार को होने वाले फाइनल मुकाबले पर हैं. देखना दिलचस्प होगा कि थार किस घोड़े के नाम होती है.

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