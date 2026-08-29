September 2026 Grah Gochar: सितंबर में बदलेगी 4 बड़े ग्रहों की चाल! 5 राशियों को मिलेगा बंपर धन लाभ

September 2026 Grah Gochar: कुछ ही दिनों में सितंबर का महीना शुरू होने वाला है. ज्योतिषियों की मानें तो सितंबर का महीना बेहद हलचल भरा और महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस महीने शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध जैसे चार बड़े ग्रह अपनी चाल बदलकर नई राशियों में प्रवेश करने जा रहे हैं. ग्रहों के इस महागोचर से कई दुर्लभ शुभ योग बनेंगे, जिनका सीधा असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. जहां कुछ राशियों को करियर और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ के लिए यह समय अपार धन-धान्य और तरक्की के द्वार खोलेगा.

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इन बड़े ग्रहों का होगा गोचर

2 सितंबर- शुक्र का स्वराशि वृषभ में प्रवेश

17 सितंबर- सूर्य का अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश

18 सितंबर- मंगल का कर्क राशि में प्रवेश

26 सितंबर- बुध का तुला राशि में गोचर

बनेंगे ये दुर्लभ संयोग

सितंबर में बुधादित्य राजयोग, भद्र राजयोग, मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग जैसे महत्वपूर्ण योगों का निर्माण होने जा रहा है. माना जा रहा है कि जिन भी राशियों में यह सभी योग बन रहे हैं. उन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं.

वृषभ राशि

शुक्र के आपकी ही राशि में आने से व्यक्तित्व में निखार आएगा. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, व्यापार में मनचाहा मुनाफा मिलेगा और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

कन्या राशि

सूर्य का आपकी राशि में गोचर आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नए अवसर और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी.

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तुला राशि

बुध का तुला राशि में गोचर आपकी संवाद शैली और बुद्धि को तीक्ष्ण करेगा. व्यापारिक समझौतों (deals) में बड़ा लाभ होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे.

मकर राशि

ग्रहों की इस हलचल से आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी. लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा और संपत्ति व वाहन खरीदने के प्रबल योग बनेंगे.

मीन राशि

मंगल और सूर्य का प्रभाव आपको प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिलाएगा. करियर में बड़ी सफलता, नई जिम्मेदारियां और विदेश से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकते हैं.

गोचर के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें

नियमित दान

ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और शुक्रवार को जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या अन्न का दान करें.

सूर्य देव को अर्घ्य

प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करने से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

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