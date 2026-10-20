scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नागरिक नहीं फिर भी डाले वोट, अमेरिका में 2 भारतीयों समेत 28 पर वोटिंग फ्रॉड के आरोप

कैलिफोर्निया में नवंबर 2024 के चुनाव को लेकर 2 भारतीयों समेत 28 ग्रीन कार्ड धारकों पर गैरकानूनी मतदाता पंजीकरण और मतदान के आरोप में केस दर्ज किया गया है. न्याय विभाग की कार्रवाई गैर-अमेरिकी नागरिकों के कथित मतदान और नागरिकता आवेदनों में गलत बयान देने के मामलों पर केंद्रित है.

Advertisement
X
फर्जी वोटिंग का मामला 2024 के चुनाव का है. (File Photo)
फर्जी वोटिंग का मामला 2024 के चुनाव का है. (File Photo)

अमेरिका में कथित चुनावी धोखाधड़ी के मामले में दो भारतीय नागरिकों समेत 28 ग्रीन कार्ड धारकों पर आरोप लगाए गए हैं. इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी नागरिक न होने के बावजूद वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया और नवंबर 2024 के अमेरिकी चुनाव में वोट डाला.

अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, सैक्रामेंटो में रहने वाले कमलेश शाह पर आरोप है कि उन्होंने नवंबर 2024 के आम चुनाव के दिन ही वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया और वोट भी डाला. वहीं, रैंचो पालोस वर्डेस में रहने वाली अमनदीप कौर पर दिसंबर 2022 में वोटर रजिस्ट्रेशन कराने और 2024 के चुनाव में वोट डालने का आरोप है. वे अमेरिकी नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया में हैं.

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इन दोनों में से कोई उन 11 लोगों में शामिल है या नहीं, जिन्हें कैलिफोर्निया में सुबह-सुबह की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

इमरान खान की गर्लफ्रेंड को किया जा रहा ट्रोल. (Photo: ITG)
'किस देश की हो', इमरान खान की गर्लफ्रेंड ट्रोलर्स के निशाने पर
Iran shot US MQ-9 Reaper
ईरान ने होर्मुज के ऊपर अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर का मार गिराया
बुधवार को रुबियो गुजरात के जामनगर जाएंगे. (Photo: Reuters)
आज भारत आएंगे रुबियो, 26/11 हमले में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि
पोल के मुताबिक, लगभग 31% अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज का समर्थन करते हैं. (File Photo)
मिड टर्म चुनाव हार रहे हैं ट्रंप! बढ़ती महंगाई और ईरान जंग ने दी चोट
US President Donald Trump says he wants denuclearisation
कभी गल्फ, कभी पहाड़, अब इस अमेरिकी राज्य का नाम बदलना चाहते हैं ट्रंप

यह भी पढ़ें: 'मैं सिर्फ अमेरिकी...', नेतन्याहू को समर्थन देने से जेडी वेंस का इनकार, चुनाव में ट्रंप ने किया है सपोर्ट

ग्रीन कार्ड धारकों को वोट देने की इजाजत नहीं

Advertisement

अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि आरोपों का सामना कर रहे सभी 28 विदेशी नागरिक वैध स्थायी निवासी यानी ग्रीन कार्ड धारक हैं. ग्रीन कार्ड के जरिए अमेरिका में कानूनी रूप से रहने की अनुमति मिलती है, लेकिन इससे अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलती. विभाग के मुताबिक, ग्रीन कार्ड धारक अमेरिकी नागरिक नहीं होने के कारण अमेरिकी चुनावों में वोट नहीं डाल सकते.

मामले में नागरिकता हासिल करने के आवेदन में कथित तौर पर गलत जानकारी देने और कुछ मामलों में फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन कराने के आरोप भी शामिल हैं. ये गंभीर संघीय अपराध हैं, जिनमें अधिकतम पांच साल तक की जेल हो सकती है.

यह भी पढ़ें: 'मैं सिर्फ अमेरिकी...', नेतन्याहू को समर्थन देने से जेडी वेंस का इनकार, चुनाव में ट्रंप ने किया है सपोर्ट

'20 हजार से ज्यादा संदिग्ध रजिस्ट्रेशन की सूची में नाम'

अमेरिकी न्याय विभाग के कार्यवाहक उप अटॉर्नी जनरल ट्रेंट मैककॉट्टर ने कहा कि इन 28 आरोपियों के नाम उन 20 हजार से ज्यादा लोगों की सूची में शामिल हैं, जिनके गैर-नागरिक होने के बावजूद वोटर रजिस्ट्रेशन कराने की आशंका जताई गई थी. यह सूची पिछले सप्ताह कैलिफोर्निया के चुनाव अधिकारियों को दी गई थी.

विभाग के मुताबिक, सोमवार की घोषणा से पहले इस साल चुनाव से जुड़े अलग-अलग मामलों में करीब 90 लोगों पर आरोप लगाए जा चुके थे. इनमें लगभग 50 लोग ऐसे थे, जिन पर अमेरिकी नागरिक न होने के बावजूद वोट डालने का आरोप है. 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान देश में 22.7 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाता थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    उत्तर प्रदेश में लोध समाज: किन सीटों पर हैं मजबूत वोटबैंक, कितना है सत्ता में दखल? |
    Aligarh District Profile: ताले की चाबी से सियासत की बाजी तक, जानिए अलीगढ़ का पूरा मिजाज |
    टाइगर श्रॉफ अटैक केस में चौथा आरोपी कौन, ज‍िसकी सोनीपत से ग‍िरफ्तारी |
    टाइगर श्रॉफ पर एक हफ्ते पहले ही हमले की थी प्लानिंग, पहुंचे भी थे शूटर, फिर... |
    नागरिक नहीं फिर भी डाले वोट, अमेरिका में 2 भारतीयों समेत 28 पर वोटिंग फ्रॉड के आरोप |
    फ्रांस में भड़की हिंसा और आगजनी, पेरिस समेत कई शहरों में लगा कर्फ्यू |
    Dussehra 2026: रावण की सेना के 8 योद्धा, जिनकी मायावी शक्ति के आगे थरथर कांपते थे देवता |
    24 की जगह 16 घंटे में सफर! हॉट शॉवर, गर्मा-गरम खाना, ₹2300 किराया... इस रूट पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर |
    'यह जानवर है इसे अनाथालय छोड़ दो...', ताने सुनकर पली दीप्ति जीवनजी, अब देश को दिलाया गोल्ड मेडल! |
    'श्रद्धा दुबे रात में शूट पर जाती थी...' ड्राइवर दानिश की मां बोली- 'बेटा बेकसूर, शिवा ने रखवाया था काम पर'
    Advertisement