चुनाव हारने के बाद भी ईरान से जंग चाहते हैं नेतन्याहू, IDF चीफ जमीर ने फिर खोले राज

इजरायल में चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सेना प्रमुख इयाल जमीर के बीच ईरान को लेकर टकराव खत्म नहीं हुआ है. इजरायली टीवी चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, जमीर ने हाल की बैठकों में नेतन्याहू की तरफ से ईरान के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई का फिर विरोध किया है. रिपोर्ट में कई अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सेना प्रमुख का मानना है कि मौजूदा हालात में ऐसा कदम उठाना सही नहीं होगा.

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जमीर की इस राय के पीछे इजरायल में राजनीतिक अनिश्चितता और व्हाइट हाउस की बदलती प्राथमिकताएं बताई जा रही हैं. अमेरिका में मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगा है. इसके बाद ईरान के साथ जंग को लेकर व्हाइट हाउस की दिलचस्पी कम होती दिख रही है. चैनल 12 के मुताबिक, नेतन्याहू और जमीर के बीच यह विवाद 27 अक्टूबर को हुए इजरायली चुनाव से पहले भी सामने आया था और अब फिर तेज हो गया है.

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चुनाव से पहले भी हुआ था नेतन्याहू-जमीर में टकराव

इजरायली मीडिया में चुनाव से दो दिन पहले नेतन्याहू और जमीर के बीच टकराव की खबरें आई थीं. चैनल 12 ने तब इसे दोनों के बीच असाधारण टकराव बताया था. रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने सेना को एक ऐसी सैन्य कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिससे ईरान के साथ तनाव बढ़ने का खतरा था. जमीर ने इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले और चर्चा की मांग की थी. उन्होंने नेतन्याहू से इस आदेश के कानूनी आधार से जुड़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को भी कहा था.

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26 अक्टूबर को चैनल 12 और 13 ने रिपोर्ट दी थी कि नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज की ओर से प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई का विरोध करने वाले जमीर इजरायल के एकमात्र सुरक्षा प्रमुख थे. सेना को आशंका थी कि इससे ईरान के साथ तनाव बढ़ सकता है और चुनाव प्रभावित हो सकता है.

इसी दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया था कि नेतन्याहू कई हफ्तों से ईरान पर नए हवाई हमले की योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जमीर ने उन्हें रोक दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, जमीर को चुनाव से पहले हमला करने की कोई तत्काल जरूरत नहीं दिख रही थी. उन्हें यह भी चिंता थी कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ किसी ऐसी कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं, जो सीधे हवाई हमले से कम हो, लेकिन ईरान को इजरायल पर जवाबी हमला करने के लिए उकसा सकती है.

चैनल 12 की एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नेतन्याहू और मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन चुनाव से ठीक पहले ईरान के खिलाफ एक गुप्त अभियान चलाना चाहते थे. हालांकि, इजरायल के सुरक्षा प्रतिष्ठान के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस योजना के समर्थन में नहीं थे. रिपोर्ट के मुताबिक, एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी की जल्दबाजी में की गई कार्रवाई से अमेरिका को इस योजना की भनक लग गई और उसने इसे रुकवा दिया. इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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नेतन्याहू कार्यालय ने इन खबरों को पक्षपातपूर्ण फर्जी खबर बताया है. कार्यालय ने कहा कि बंद कमरे में हुई सुरक्षा बैठकों में क्या चर्चा हुई, इस पर वह टिप्पणी नहीं करता. साथ ही उसका कहना है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उस समय ईरान पर हमला करने की योजना नहीं थी. नेतन्याहू ने भी जमीर के साथ किसी तरह के विवाद से इनकार किया है.

ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का क्या रुख है?

इसी बीच इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी से पूछा गया कि क्या अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला करने का विकल्प अब भी खुला है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, इसलिए उन्हें इसी पर भरोसा करना होगा. हकाबी ने कहा कि ट्रंप कूटनीतिक समाधान देखना चाहेंगे. अरब दुनिया के कई नेता भी उनसे शांति को मौका देने की अपील कर रहे हैं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या नेतन्याहू रोज ट्रंप को फोन करके ईरान के खिलाफ फिर से जंग शुरू करने के लिए कह रहे हैं, तो हकाबी ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है. हकाबी ने इस साल की शुरुआत में ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमेरिका और इजरायल के बीच सैन्य सहयोग की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच जिस स्तर का तालमेल था, वैसा किसी सैन्य अभियान में पहले नहीं देखा गया.

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ट्रंप ने कहा- जंग लगभग खत्म हो चुकी है

हकाबी का यह बयान ट्रंप के उस बयान के दो दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है तो उनके दोबारा हमला करने का आदेश देने की संभावना बेहद कम है. सोमवार को ट्रंप ने यह भी कहा था कि जंग प्रभावी रूप से खत्म हो चुकी है और फिलहाल हालात को इसी तरह बनाए रखा जा रहा है.

हालांकि, ट्रंप ने ईरान को अब भी मध्य पूर्व के लिए खतरा बताया. उन्होंने कहा कि ईरान अब भी इस क्षेत्र में दबदबा दिखाने की कोशिश करता है. ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका चाहता है कि कोई अस्थायी नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला समाधान निकले. उन्होंने फिर दावा किया कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा और जंग जल्द खत्म हो रही है.

ऐसे में एक तरफ नेतन्याहू ईरान के खिलाफ कार्रवाई का विकल्प तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायल के सेना प्रमुख जमीर और अमेरिकी प्रशासन इस समय सैन्य टकराव से बचने के पक्ष में नजर आ रहे हैं. हालांकि, ईरान को लेकर दोनों देशों के अगले कदम पर अभी तस्वीर साफ नहीं है.

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