'नेतन्याहू एक मिनट भी PM रहने लायक नहीं', बरसे इजरायल में सरकार बना रहे गादी आइसेनकोट

इजरायल में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है, लेकिन समर्थन, गठबंधन और समीकरण बनाने का खेल अभी जारी है. पूर्व सैन्य प्रमुख और याशर पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट ने मंगलवार को कहा कि वह जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह बयान ऐसे समय आया है, जब इजरायल की नवनिर्वाचित संसद यानी 26वीं नेसेट के सदस्यों ने शपथ ली.

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हालिया आम चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को संसद में बहुमत नहीं मिला. उनकी दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी और उसके अति-दक्षिणपंथी तथा अति-रूढ़िवादी सहयोगियों को चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के बावजूद 120 सदस्यीय नेसेट में सिर्फ 53 सीटें मिलीं. बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत है. दूसरी तरफ, नेतन्याहू के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी आइसेनकोट और उनके सहयोगी दलों के पास भी महज 48 सीटें हैं. ऐसे में दोनों खेमे बहुमत के आंकड़े से पीछे हैं.

इस बीच आइसेनकोट ने नेतन्याहू पर तीखा हमला बोला है. 26वीं नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह में नेतन्याहू के भाषण को उन्होंने नफरत फैलाने वाला और शर्मनाक बताया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा कि उन्होंने निवर्तमान प्रधानमंत्री का विभाजनकारी और नफरत से भरा भाषण सुना. इससे उनका यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि नेतन्याहू एक मिनट भी पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं.

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आइसेनकोट ने एक्स पर लिखा, "मैं वहां बैठा था और निवर्तमान प्रधानमंत्री के भ्रमपूर्ण, समाज को बांटने वाले, नफरत से भरे और शर्मनाक भाषण को सुन रहा था. उन्होंने 26वीं नेसेट के शपथ ग्रहण जैसे एक आधिकारिक सरकारी मौके का गलत इस्तेमाल किया."

"मुझे अब और भी पक्का यकीन हो गया है कि वे एक मिनट भी इस पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं."

गादी ने आगे कहा, "इस जटिल परिस्थिति में मैं जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं. हम गहरी प्रतिबद्धता के साथ आगे आए हैं. हमने एक ऐसी दिशा तय की है, जिसने पिछले एक साल में हमारा मार्गदर्शन किया है. मेरा इरादा इसे छोड़ने का नहीं है; बल्कि यह एक ऐसी दिशा है जो हमें एक ऐसे इजरायल राज्य के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता में मार्गदर्शन देती रहेगी, जो यहूदी, लोकतांत्रिक, उदारवादी हो और जहां सभी इज़रायली नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों."

आइसेनकोट ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू का शासन इजरायल को बांट रहा है और उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है.

वहीं, अपने भाषण में नेतन्याहू ने अरब नेतृत्व वाली जॉइंट लिस्ट और राआम पार्टी पर यहूदी देश के विनाश की कोशिश करने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय एकता वाली सरकार बनाने की अपील भी की.

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सरकार बनाने के लिए आइसेनकोट की नजर अब इजरायल की अरब पार्टियों पर है. देश की अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के पास कुल 19 सीटें हैं. ये पार्टियां नेतन्याहू की कट्टर विरोधी हैं और आइसेनकोट के साथ संभावित सहयोगी के तौर पर देखी जा रही हैं. हालांकि, इन दलों के साथ अभी तक सरकार बनाने को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है. लिहाजा आइसेनकोट के सामने भी बहुमत जुटाने की चुनौती बनी हुई है.

अगर नेतन्याहू और आइसेनकोट, दोनों ही सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाते हैं तो इजरायल में एक बार फिर चुनाव कराने की नौबत आ सकती है. फिलहाल नई सरकार बनने तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे.

इस तरह इजरायल में सरकार गठन की लड़ाई अब सिर्फ सीटों के गणित तक सीमित नहीं रह गई है. नेतन्याहू और आइसेनकोट के बीच राजनीतिक टकराव के साथ अरब पार्टियों की भूमिका भी बेहद अहम हो गई है. आने वाले दिनों में यह तय होगा कि इजरायल को नई गठबंधन सरकार मिलेगी या फिर देश को एक और चुनाव का सामना करना पड़ेगा.

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