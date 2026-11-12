scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'दोबारा सिर नहीं उठाने देंगे'... छठ पूजा के मंच से CM शुभेंदु ने TMC और लेफ्ट को घेरा

हावड़ा में छठ पूजा से पहले आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पूर्व वाम मोर्चा और तृणमूल सरकारों पर विभाजन, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई और धार्मिक आयोजनों को बिना रुकावट कराने का भरोसा दिया, जबकि माकपा ने नारदा मामले का हवाला देकर उनसे जवाब मांगा.

Advertisement
X
शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष पर निशाना साधा है (Photo-File)
शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष पर निशाना साधा है (Photo-File)

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को हावड़ा के काजीपाड़ा में छठ पूजा से पहले आयोजित कार्यक्रम में पिछली लेफ्ट और TMC सरकारों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि 34 साल के लेफ्ट शासन और 15 साल की TMC सरकार ने बंगाल की सामाजिक एकता और पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाया.

अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में किसी तरह की रुकावट नहीं आने देगी. उन्होंने दावा किया कि लेफ्ट और TMC की बांटने वाली राजनीति को अब दोबारा सिर उठाने का मौका नहीं मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने राजनीतिक फायदे के लिए त्योहारों और धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल किया. उन्होंने TMC पर बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आए भारतीय नागरिकों को बाहरी बताने और बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया.

सम्बंधित ख़बरें

Suvendu Adhikari Attends Kali Puja
ममता बनर्जी के भाई ने छुए CM शुभेंदु के पैर, बोले- बुलाएंगे तो BJP में आ जाऊंगा
BJP MLA Papiya Adhikari
'पटाखे फोड़ने से खत्म होते हैं जर्म्स और वायरस...', BJP विधायक ने दी सफाई
Eligible CAA applicants to get citizenship by Dec 31: Bengal CM
31 दिसंबर तक CAA के तहत मिलेगी नागरिकता: CM शुभेंदु
cm suvendu adhikari warns humayun kabir over new babri masjid foundation
'बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई तो...', CM शुभेंदु की हुमायूं कबीर को चेतावनी
Suvendu Adhikari
बंगाल में 2.5 लाख लोगों को CAA के तहत नागरिकता, शुभेंदु अधिकारी ने किया ऐलान

सीएम ने कहा कि रामनवमी के जुलूस और दूसरे हिंदू धार्मिक आयोजनों में भी पिछली सरकार के दौरान अड़चनें पैदा की गईं. उन्होंने दावा किया कि अब दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ और रामनवमी जैसे त्योहार बिना किसी रुकावट के मनाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: मुंबई में स्टेशन पर भोजपुरी गीत बजाने पर विवाद, रेलवे को देनी पड़ी सफाई

Advertisement

भ्रष्टाचार पर भी घेरा, TMC नेताओं का नाम लिया

सुवेंदु अधिकारी ने पिछली TMC सरकार पर राज्य से हजारों करोड़ रुपये बाहर भेजने का आरोप लगाया. उन्होंने फलता में TMC नेता जहांगीर खान और संदेशखाली में शेख शाहजहां से जुड़े निर्माण कार्यों का जिक्र करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी. अधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

CPI(M) का पलटवार, नारदा मामले की दिलाई याद

मुख्यमंत्री के बयान पर CPI(M) नेता सतरूप घोष ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को नास्तिक रहने की आजादी देता है. साथ ही उन्होंने सुवेंदु पर नारदा मामले का जिक्र करते हुए कथित तौर पर पैसे लेते कैमरे में दिखने का आरोप लगाया और उनसे जवाब मांगा.

छठ पूजा के मंच से शुरू हुई यह बयानबाजी अब बंगाल की राजनीति में धर्म, पहचान और भ्रष्टाचार के मुद्दों को फिर केंद्र में ले आई है. एक तरफ सुवेंदु पिछली सरकारों को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष उनके पुराने आरोपों को उछालकर जवाब मांग रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'ऑल द बेस्ट', बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने से पहले श्रद्धा कपूर से बोले सलमान खान, ईठा और मातृभूमि की होगी टक्कर |
    काशी में विकास की नई गंगा! धार्मिक पर्यटन से चमका बनारस का कारोबार |
    मुरादाबाद: BJP नेता ने मंडल अध्यक्षों को गिफ्ट की बाइक, विधायक बनने पर स्कॉर्पियो का वादा; कौन हैं राजपाल सिंह चौहान? |
    हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान टूटा सेफ्टी हुक और लॉक, 6 मिनट बाद जंगल में गिरा ग्रेटर नोएडा का पर्यटक; मौत |
    प्रदूषण से बढ़ रहा है हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा, डॉक्टरों ने बताया किनको सबसे ज्यादा रिस्क |
    छठ घाट की खुदाई में निकले भगवान कृष्ण... बांसुरी और मुकुट वाली मूर्ति देख बोले श्रद्धालु- साक्षात भगवान आए हैं |
    किसका है नाली में मिला ये 90 करोड़ का सोना? सीवर खुदाई में मिले थे गोल्ड बिस्किट |
    अचार, मछली पालन और आलू की खेती से कैसे बदली इन किसानों की किस्मत |
    संसद के 'स्पेशल सेशन' की सुगबुगाहट तेज: महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन की तैयारी, 850 हो सकती हैं लोकसभा सीटें! |
    300 बीघा जमीन के किसान हैं मनोज तिवारी, बताया खेती और मिट्टी बचाने का मंत्र
    Advertisement