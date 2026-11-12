'दोबारा सिर नहीं उठाने देंगे'... छठ पूजा के मंच से CM शुभेंदु ने TMC और लेफ्ट को घेरा

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को हावड़ा के काजीपाड़ा में छठ पूजा से पहले आयोजित कार्यक्रम में पिछली लेफ्ट और TMC सरकारों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि 34 साल के लेफ्ट शासन और 15 साल की TMC सरकार ने बंगाल की सामाजिक एकता और पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाया.

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अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में किसी तरह की रुकावट नहीं आने देगी. उन्होंने दावा किया कि लेफ्ट और TMC की बांटने वाली राजनीति को अब दोबारा सिर उठाने का मौका नहीं मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने राजनीतिक फायदे के लिए त्योहारों और धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल किया. उन्होंने TMC पर बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आए भारतीय नागरिकों को बाहरी बताने और बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया.

सीएम ने कहा कि रामनवमी के जुलूस और दूसरे हिंदू धार्मिक आयोजनों में भी पिछली सरकार के दौरान अड़चनें पैदा की गईं. उन्होंने दावा किया कि अब दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ और रामनवमी जैसे त्योहार बिना किसी रुकावट के मनाए जाएंगे.

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भ्रष्टाचार पर भी घेरा, TMC नेताओं का नाम लिया

सुवेंदु अधिकारी ने पिछली TMC सरकार पर राज्य से हजारों करोड़ रुपये बाहर भेजने का आरोप लगाया. उन्होंने फलता में TMC नेता जहांगीर खान और संदेशखाली में शेख शाहजहां से जुड़े निर्माण कार्यों का जिक्र करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी. अधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

CPI(M) का पलटवार, नारदा मामले की दिलाई याद

मुख्यमंत्री के बयान पर CPI(M) नेता सतरूप घोष ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को नास्तिक रहने की आजादी देता है. साथ ही उन्होंने सुवेंदु पर नारदा मामले का जिक्र करते हुए कथित तौर पर पैसे लेते कैमरे में दिखने का आरोप लगाया और उनसे जवाब मांगा.

छठ पूजा के मंच से शुरू हुई यह बयानबाजी अब बंगाल की राजनीति में धर्म, पहचान और भ्रष्टाचार के मुद्दों को फिर केंद्र में ले आई है. एक तरफ सुवेंदु पिछली सरकारों को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष उनके पुराने आरोपों को उछालकर जवाब मांग रहा है.

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