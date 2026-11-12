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मणिपुर में दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, खेत में काम कर रही महिला की जान गई, NIA को सौंपी जाएगी जांच

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों के दो विरोधी गुटों की गोलीबारी में एक कुकी महिला की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ. घटना के बाद सरकार मामले की जांच NIA को सौंपने पर विचार कर रही है.

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मणिपुर के कांगपोकपी में फायरिंग के बाद तनाव बढ़ गया है (Representational-ITG)
मणिपुर के कांगपोकपी में फायरिंग के बाद तनाव बढ़ गया है (Representational-ITG)

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे दो संदिग्ध उग्रवादी गुटों के बीच गोलीबारी हुई. अधिकारियों के मुताबिक, फायरिंग ताफू कुकी गांव के पास हुई, जो पड़ोसी सेनापति जिले के कैलेंगजांग इलाके से सटा हुआ है.

गोलीबारी के दौरान ताफू कुकी गांव की रहने वाली  महिला नेंगबोई चोंगलोई खेत में काम कर रही थीं. इसी दौरान उन्हें गोली लग गई और उनकी मौत हो गई. जब उनका शव मिला, तब उनके हाथ में दरांती थी. स्थानीय लोगों और सुरक्षाबलों ने शव को वहां से निकाला. इस फायरिंग में घायल एक युवक को कांगपोकपी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस घटना से पहले भी इलाके में हिंसा को लेकर तनाव बना हुआ था. 28 अक्टूबर को ताफू कुकी गांव के पास से लापता हुए दो कुकी युवक 1 नवंबर को पड़ोसी सेनापति जिले में मृत मिले थे. उनकी हत्या के विरोध में कांगपोकपी में बंद बुलाया गया था.

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इसके बाद कांगपोकपी स्थित कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (COTU) ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर धरना दिया. संगठन का आरोप है कि दो युवकों के अपहरण और हत्या के मामले में सरकार की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही.

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यह भी पढ़ें: 80 किलो का रॉकेट, 30 मोर्टार बम और चीनी ग्रेनेड...मणिपुर में बड़ी साजिश नाकाम!

गांव को कांगपोकपी पुलिस के दायरे में लाने की मांग

COTU की मांग है कि ताफू कुकी गांव को सेनापति जिले के मौजूदा पुलिस थाने के बजाय कांगपोकपी जिला पुलिस के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए. संगठन का कहना है कि उसकी मांगों पर अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है.

इस बीच, मणिपुर पुलिस के ADGP (कानून-व्यवस्था) लहरी दोर्जी लहाटू ने मंगलवार को बताया था कि दो कुकी युवकों की हत्या का मामला NIA को सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है.  सरकार की ओर से जरूरी आदेश का इंतजार है.

लगातार हो रही हिंसा और विरोध प्रदर्शनों ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. दो युवकों की हत्या के बाद अब खेत में काम कर रही महिला की मौत ने तनाव और बढ़ा दिया है। ऐसे में सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई और जांच पर है.

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