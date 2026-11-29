बांग्लादेश में प्रदर्शन और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. रविवार को भी कई इलाकों में जमकर बवाल हुआ. इस हिंसा में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प में अवामी लीग की युवा शाखा के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई.

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पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिमी इलाके शरियतपुर में अवामी लीग और बीएनपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई. इस दौरान अवामी लीग के स्थानीय कार्यकर्ता इब्राहिम सिपाही की मौत हो गई.

चश्मदीदों ने बताया कि अवामी लीग के प्रदर्शनकारियों ने एक बाजार, एक रेस्तरां और कई गाड़ियों में आग लगा दी. इसी बीच स्थानीय स्तर पर बने धारदार हथियारों से हमला कर सिपाही की हत्या कर दी गई. इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई झड़पों में कई लोग घायल हुए हैं.

सड़त जाम, 14 जिलों में हिंसा

रविवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी, जिससे दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले पद्मा पुल पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई. रविवार तड़के से राजधानी ढाका समेत देश के 64 में से कम से कम 14 जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आईं.

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कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने रात में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की सात अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कीं. BGB के मुताबिक, पहले से ही 120 टुकड़ियां सुरक्षा ड्यूटी पर थीं. इनमें से सात जिलों में ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही थी.

हसीना की वापसी के ऐलान के बाद बढ़ा तनाव

शेख हसीना ने 16 दिसंबर को स्वदेश लौटने का ऐलान किया है. इसके बाद से पूरे बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी. इसके बावजूद रविवार तड़के से अवामी लीग का 48 घंटे का लॉकडाउन शुरू होते ही कई हिस्सों से देसी बम विस्फोट, आगजनी और हाईवे जाम करने की खबरें सामने आईं.

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बता दें कि बांग्लादेश में अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर अभी भी बैन लगा है. ये पाबंदी सबसे पहले मई 2025 में अंतरिम सरकार की ओर से लगाई गई थी. इससे पहले अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर हुए जन आंदोलन के बाद शेख हसीना के 15 साल के शासन खत्म हो गया था.

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