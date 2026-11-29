शादी समारोह में शामिल होकर घर से निकला था. आगे मौसी के घर जाना था. परिवार को क्या पता था कि यह सफर 20 साल के जतिन की जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. रास्ते में अचानक उसकी कार अनियंत्रित हुई और सीधे पानी से लबालब भरी ड्रेन नंबर-8 में जा गिरी. कार के साथ जतिन भी पानी में समा गया और किसी को हादसे की भनक तक नहीं लगी. उधर, परिवार अपने लाडले के लौटने का इंतजार करता रहा और इधर वह दो दिनों तक पानी में डूबी कार के अंदर जिंदगी की जंग हार चुका था.

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दिल दहला देने वाली यह घटना हरियाणा के रोहतक की है. गांव सिसरौली के पास 26 नवंबर की रात यह हादसा हुआ था. मृतक की पहचान झज्जर जिले के बादली निवासी 20 वर्षीय जतिन के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि जतिन शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपनी मौसी के घर जा रहा था. इसी दौरान उसकी कार अनियंत्रित होकर ड्रेन नंबर-8 में जा गिरी.

हादसा रात के अंधेरे में हुआ. कार पानी में पूरी तरह डूब गई और किसी को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी. दो दिन तक जिंदगी और मौत के बीच का यह दर्दनाक मंजर पानी के नीचे छिपा रहा. परिवार को भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा.

राहगीरों की सूचना ने खोला मौत का राज

करीब दो दिन बाद कल शाम राहगीरों की नजर ड्रेन में डूबी कार पर पड़ी. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकलवाया. लेकिन कार बाहर आते ही जो मंजर सामने आया, उसने सबको झकझोर दिया. अंदर 20 वर्षीय जतिन का शव पड़ा था.

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मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की. जिस युवक के घर लौटने का इंतजार हो रहा था, वह अब कभी वापस नहीं आने वाला था. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर कार किन परिस्थितियों में अनियंत्रित होकर ड्रेन में गिरी.

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