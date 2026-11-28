बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के ऐलान के बाद देश में सियासी हलचल तेज हो गई है. अवामी लीग के समर्थक कई जिलों में सड़कों पर उतर रहे हैं. कहीं स्वागत जुलूस निकाले जा रहे हैं तो कहीं मशाल मार्च और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. समर्थक अपनी पार्टी और हसीना के समर्थन में नारे लगा रहे हैं.

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पबना, तुंगीपाड़ा, गफरगांव, मुक्तागाछा और कालीकैर जैसे इलाकों में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाले हैं. कुछ जगहों पर रात में मशाल लेकर मार्च किया गया. इन प्रदर्शनों में पार्टी के झंडे और बैनर भी दिखाई दिए. कई जगह पुलिस की मौजूदगी में समर्थकों ने मार्च निकाला.

यह प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं, जब शेख हसीना ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है. उनकी पार्टी के प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली ने 24 नवंबर को इस तारीख की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि हसीना चाहती हैं कि बांग्लादेश सरकार दिल्ली से ढाका तक उनके सफर के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान का इंतजाम करे.

मालूम हो, हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं. उस समय छात्र आंदोलन के बाद उनकी 15 साल पुरानी सरकार गिर गई थी. तब से वह भारत में रह रही हैं. 16 दिसंबर बांग्लादेश का विजय दिवस है. इसी दिन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में बांग्लादेश को जीत मिली थी.

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हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश सरकार और अवामी लीग के बीच टकराव बढ़ गया है. प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने उनकी सामान्य उड़ान से वापसी की मांग को स्वीकार नहीं किया है. सरकार का कहना है कि हसीना को भारत से प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए ही वापस लाया जा सकता है.

बांग्लादेश ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है. भारत ने कहा है कि इस अनुरोध पर तय कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार किया जा रहा है. हसीना को नवंबर 2025 में 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़े मामले में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी. हसीना ने आरोपों को खारिज किया है. वह बांग्लादेश लौटकर अदालत में सरेंडर करना चाहती हैं.

हिंसा में घायल हुए लोग, सुरक्षा बढ़ाई गई

हसीना की वापसी की चर्चा के बीच बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं. गोपालगंज में अवामी लीग समर्थकों की पुलिस और दूसरे गुटों से झड़प हुई. इस दौरान कम से कम 30 लोग घायल हुए. कुछ जगहों पर देसी बम फेंके जाने और 12 दुकानों में तोड़फोड़ की भी खबर है.

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नरैल में दो BNP नेताओं की हत्या के बाद 50 से ज्यादा घरों और दुकानों में आग लगाए जाने की खबर सामने आई. बढ़ते तनाव को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है. अधिकारियों ने 108 बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB प्लाटून तैनात किए हैं. ढाका में हसीना और उनकी पार्टी से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

अवामी लीग ने 29 और 30 नवंबर को 48 घंटे के देशव्यापी बंद का ऐलान किया है. पार्टी पर गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध है, लेकिन उसके कार्यकर्ता ऑनलाइन माध्यमों और स्थानीय संगठनों के जरिए समर्थकों को जुटा रहे हैं.

इस बीच बांग्लादेश की दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी दिसंबर में रैलियां और सभाएं करने की तैयारी में हैं. BNP, जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी ने भी अपने कार्यक्रमों का ऐलान किया है. ऐसे में शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी से पहले देश में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं.

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