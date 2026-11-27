पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह के बांग्लादेश पर कब्जा करने वाले बयान को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. यह विवाद अब बांग्लादेश तक पहुंच गया है. बांग्लादेशी विपक्षी नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के संयोजक नाहिद इस्लाम ने अर्जुन सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है. साथ ही, उन्होंने यह भी कह दिया है कि अर्जुन सिंह अपने इस बयान के लिए माफी मांगे.

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बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता नाहिद इस्लाम में पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह पर बांग्लादेश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया है. साथ ही, उन्होंने यह भी कह दिया है कि अर्जुन सिंह को जल्द से जल्द मंत्रिमंडल से हटाया जाए. उन्होंने मांग की है कि अर्जुन सिंह अपने इस बयान के लिए माफी मांगे.

नाहिद इस्लाम ने अर्जुन सिंह के इस बयान की निंदा की है. उन्होंने सवाल उठाया है कि दिल्ली इस मामले पर चुप क्यों है. उन्होंने भारत पर बांग्लादेश का एक कठपुतली सरकार के जरिए फायदा उठाने का आरोप लगाया है.

पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगल चुके नाहिद इस्लाम

नाहिद इस्लाम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बना हुआ है. खास बात यह है कि यह पहली बार नहीं है कि जब नाहिद इस्लाम ने इस तरह का बयान दिया है. इससे पहले भी वे भारत विरोधी बयान दे चुके हैं. इससे पहले उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की मौजूदा लड़ाई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के वर्चस्व के खिलाफ है.

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इससे पहले भी उन्होंने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत सीधे तौर पर शामिल है. उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अब लड़ाई शेख हसीना की आवामी लीग नहीं बल्कि भारत के वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई है. अब वे अर्जुन सिंह के बांग्लादेश पर कब्जा करने वाले बयान पर भड़क गए हैं.

अर्जुन सिंह ने क्या कहा था

पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह ने मंगलवार को यह विवादित बयान दिया था. उन्होंने 16 दिसंबर तक बांग्लादेश कब्जाने की बात की थी. अर्जुन सिंह बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का बदला लेने का दावा किया था.

उन्होंने कहा था, 'हम 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे. अब बहुत हो चुका. बांग्लादेश के मामले में अब कोई बहाना नहीं चलेगा. बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की गई है, हम उसका बदला जरूर लेंगे. इसमें कोई शक नहीं है.'

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