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Cooker Pasta Recipe: कुकर में सिर्फ 1 सीटी में लगाकर बनाएं होटल जैसा टोमैटो पास्ता, बच्चे टिफिन करेंगे मिनटों में खाली

Cooker Pasta Recipe: अगर बच्चों के टिफिन के लिए रोज नई रेसिपी ढूंढते हैं, तो शेफ रणवीर बरार की ये कुकर पास्ता रेसिपी जरूर ट्राई करें. इस आसान रेसिपी में अलग से पास्ता उबालने की जरूरत नहीं पड़ती. सिर्फ 1 सीटी में स्वादिष्ट टोमैटो सॉस पास्ता तैयार हो जाता है, जो कम समय में बनने वाला परफेक्ट लंचबॉक्स ऑप्शन है.

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कुकर में पास्ता बनाने के लिए ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है. (Photo: ITG)
कुकर में पास्ता बनाने के लिए ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है. (Photo: ITG)

Cooker Pasta Recipe: सुबह-सुबह बच्चों का टिफिन बनाना घर में होने वाले किसी छोटे से युद्ध से कम नहीं लगता है. दरअसल, एक तरफ जहां टिकटिक करती घड़ी टेंशन देती है, वहीं बच्चों का हर चीज को देखकर मुंह बनाना उनके भूखा रहने का डर पैदा करता है. ऐसे में हर सुबह ज्यादातर मम्मियों के लिए ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर बच्चों को ऐसा क्या दें, जो टिफिन खाली लौटे और वो जल्दी बन भी जाए.  

अगर सुबह बच्चों के टिफिन के लिए क्या बनाएं, यही सोचते-सोचते देर हो जाती है, तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी. मशहूर शेफ रणवीर बरार ने बच्चों के टिफिन के लिए एक जबरदस्त पास्ता रेसिपी शेयर की है, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी. इस पास्ता को बनाने के लिए अलग से पास्ता उबालने की जरूरत नहीं पड़ती. सब कुछ एक ही कुकर में डालकर सिर्फ 1 सीटी लगाने की जरूरत पड़ती है और कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट टोमैटो पास्ता तैयार हो जाएगा. कम बर्तन गंदे होंगे, समय भी बचेगा और स्वाद ऐसा होगा कि बच्चे टिफिन खाली करके लौटेंगे. चलिए जानते हैं कैसे बनाते शानदार स्वाद और झटपट बनने वाला टोमैटो सॉस पास्ता.

कुकर में पास्ता बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 2 बड़े चम्मच तेल
  • 1 इंच अदरक (बारीक कटा हुआ)
  • 2-3 लहसुन की कलियां (कटी हुई)
  • 1 मध्यम प्याज (कटा हुआ)
  • 1 बड़ा चम्मच मक्खन
  • स्वादानुसार नमक
  • 1½ कप ताजा टमाटर की प्यूरी
  • 1 बड़ा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर
  • 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच चीनी (ऑप्शनल)
  • ½ कप स्वीट कॉर्न
  • 1 टमाटर (कटा हुआ)
  • 1½ बड़ा चम्मच मक्खन
  • 2 कप पानी
  • 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे धनिया के डंठल
  • 1 छोटा चम्मच ओरिगैनो
  • ½ छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स
  • 2 कप पेने पास्ता

गार्लिक बटर के लिए

  • 2-3 लहसुन की कलियां
  • 2-3 बड़े चम्मच मक्खन

गार्लिक ब्रेड के लिए

  • 6 ब्रेड स्लाइस
  • तैयार गार्लिक बटर
  • थोड़ा सा ओरिगैनो
  • थोड़ा सा चिली फ्लेक्स
  • 3 चीज़ स्लाइस
  • 1 छोटा चम्मच गार्लिक बटर
  • ½ छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल

पास्ता की फिनिशिंग के लिए

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  • ¼ कप टोमैटो केचप
  • 2-4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल
  • 2-3 बेसिल की पत्तियां (या हरा धनिया)

कुकर में टेस्टी पास्ता बनाने का आसानी तरीका

1. पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में तेल गर्म करें. इसमें अदरक और लहसुन डालकर करीब 1 मिनट भून लें. अब प्याज, मक्खन और थोड़ा नमक डालें. प्याज को सिर्फ हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएं. ध्यान रखें प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है.

2. अब इसमें ताजे टमाटर की प्यूरी डालें और 5-6 मिनट तक पकाएं. जब तक टमाटर का कच्चापन पूरी तरह खत्म न हो जाए, तब तक इसे पकाना जरूरी है. यही इस पास्ता का सबसे अहम स्टेप है. अगर इसमें जल्दबाजी की तो स्वाद होटल जैसा नहीं आएगा.

3. अब देगी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और चाहें तो थोड़ा सा चीनी डालें. इसके बाद स्वीट कॉर्न, कटा हुआ टमाटर, मक्खन, धनिया के डंठल, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालकर मिला लें.

4. अब इसमें 2 कप पानी और 2 कप पेने पास्ता डालकर अच्छी तरह मिला दें.

ध्यान रखें: जिस कप से पास्ता नापें, उसी कप से टमाटर प्यूरी और पानी भी नापें. अलग-अलग कप इस्तेमाल करेंगे तो पास्ता सही नहीं बनेगा.

5. कुकर का ढक्कन बंद करें और सिर्फ 1 सीटी आने तक पकाएं. अगर आप मैकरोनी या पतला पास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 सीटी आते ही गैस बंद कर दें और प्रेशर तुरंत निकाल दें. वहीं पेने पास्ता थोड़ा मोटा होता है, इसलिए 1 सीटी के बाद कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें.

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5 मिनट में बनाएं चीज गार्लिक ब्रेड
लहसुन को कूटकर मक्खन में मिला लें. इस गार्लिक बटर को ब्रेड पर लगाएं. अब ऊपर से ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और चीज स्लाइस रखें. दूसरी ब्रेड से ढक दें. अब पैन में थोड़ा गार्लिक बटर और ऑलिव ऑयल गर्म कर लें. तैयार ब्रेड को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें.

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