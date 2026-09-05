पाकिस्तान के 25 सैनिकों को मारा, एक्शन फिल्म जैसा Video भी बनाया... BLA का मुनीर को खुला चैलेंज!

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने दावा किया कि उसने दो अलग-अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों को मार गिराया है. इस्लामाबाद ने इसके जवाब में कोई कड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अशांत बलूचिस्तान प्रांत में तेजी से हिंसा बढ़ गई है. BLA ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है. BLA ने एक नाटकीय, फ़िल्मी-शैली का वीडियो भी जारी किया है जिसमें धमाके, गोलीबारी और पाकिस्तानी सेना का एक ट्रक जलता हुआ नजर आ रहा है.

और पढ़ें

BLA ने शुक्रवार को दावा किया कि ज़ियारत क्रॉस पर उसके 'फ़तेह स्क्वाड' के लड़ाकों ने सेना के एक काफ़िले पर घात लगाकर हमला किया और दो गाड़ियां तबाह कर दी. BLA ने इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 18 जवान मारे जाने का दावा किया. अलगाववादी समूह ने कहा कि पांच अन्य पाकिस्तानी जवान इसमें घायल हो गए क्योंकि वे भागने में सफल रहे.

BLA के आधिकारिक मीडिया आउटलेट हक्कल ने वीडिया जारी किया, जिसमें BLA के लड़ाके आग की लपटों में घिरी पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं और चारों ओर लाशें बिखरी हुई नजर आ रही हैं. एक दूसरी क्लिप में सशस्त्र लड़ाके क्षतिग्रस्त सेना के ट्रकों से हथियार छीनते हुए नजर आ रहे हैं.

इस खतरनाक हमले ने BLA के 'फ़तेह स्क्वाड' को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है. एक खास लड़ाकू यूनिट, 'फ़तेह स्क्वाड' मुख्य रूप से बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में काम करती है और गुरिल्ला युद्ध और जोखिम भरे घात लगाकर हमले करने में माहिर है. मार्च 2025 में जाफ़र एक्सप्रेस के अपहरण के पीछे भी यही संगठन था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बलूचिस्तान में घिरी PAK सेना, BLA का दावा- 26 पाकिस्तानी जवानों को उतारा मौत के घाट

सुरब के हाजिका में हुए एक हमले को लेकर, BLA ने दावा किया कि उसकी STOS यूनिट (स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन्स स्क्वाड) ने रिमोट-कंट्रोल से चलने वाली गाड़ी के ज़रिए धमाका किया, और इसमें पाकिस्तानी सेना के सात जवान मारे गए.

हालांकि हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह आसिम मुनीर की सेना की एक और सुरक्षा विफलता को दर्शाता है. पाकिस्तान ने हमलों के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है.

वहीं, सोशल मीडिया पर पत्रकारों द्वारा पोस्ट किए गए वायरल वीडियो में पाकिस्तानी सेना के जवानों के शवों को अंधेरे की आड़ में चुपचाप उनके परिवारों तक पहुंचाते हुए देखा गया है.

पिछले महीने BLA ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अलग-अलग इलाकों में कुल 36 ऑपरेशन किए, जिनमें 33 से ज्यादा जवानों मारे गए . हाल के महीनों में हुई हिंसा ने BLA के 2024 में शुरू किए गए 'ऑपरेशन हेरोफ' की यादें ताजा कर दी हैं.

BLA ने इस ऑपरेशन में ट्रांसपोर्ट से जुड़े खास इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिसमें कराची-क्वेटा हाईवे के कुछ हिस्से भी शामिल थेय और मस्तुंग में एक रेलवे स्टेशन को भी काफी नुकसान हुआ था. इसमें 25 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि कई घायल भी हुए.

Advertisement

पाकिस्तान का पलटवार

पाकिस्तानी सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और दावा किया कि बलूचिस्तान के मस्तुंग, सिबी, क्वेटा और कलात ज़िलों में मौजूद ठिकानों पर छापेमारी के दौरान उसने लगभग 50 उग्रवादियों को मार गिराया है.

पाक सेना का दावा है कि मारे गए लोग प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों से जुड़े थे. उसका दावा है कि इसमें बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के सदस्य शामिल हैं.

एक-दूसरे पर किए गए इन हमलों से पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में हिंसा बढ़ गई है. यह क्षेत्र दशकों से विद्रोह से जूझ रहा है.

पिछले कुछ महीनों में पूरे बलूचिस्तान में हिंसा फिर से बढ़ गई है. BLA और अन्य विद्रोही समूहों ने पाक सैन्य ठिकानों और सुरक्षा काफिलों पर हमले तेज़ कर दिए हैं. कई दशकों से, बलूच समूह पाकिस्तान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं, जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती गायब करना और प्रांत में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करना शामिल है.

---- समाप्त ----