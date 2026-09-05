MP में 11 IAS अफसरों का तबादला... सागर कमिश्नर नेहा मारव्या हटाई गईं, निधि निवेदिता की भी बदली जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 11 सीनियर अफसरों के तबादले किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी आदेश के तहत कई विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और संभाग आयुक्त स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.

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इस प्रशासनिक फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव सागर संभाग में देखने को मिला है. सागर संभाग की आयुक्त नेहा मारव्या सिंह (2011 बैच) को पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह दिलीप कुमार (2008 बैच) को सागर संभाग का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है.

वहीं, सागर कमिश्नर पद से हटने के बाद IAS नेहा मारव्या को संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा प्रबंध संचालक, MAPCET व अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का दायित्व दिया गया है.

निधि निवेदिता (2012 बैच): महिला एवं बाल विकास आयुक्त के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें ओएसडी-सह-प्रमुख राजस्व आयुक्त (भोपाल) और आयुक्त, भू-अभिलेख और बंदोबस्त (ग्वालियर) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

संदीप जीआर (2013 बैच): इंदौर श्रम आयुक्त के पद पर कार्यरत संदीप जी.आर. को अब ओएसडी-सह-आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग बनाया गया है। इसके साथ ही वे अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के मिशन संचालक और महिला वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध संचालक का प्रभार भी संभालेंगे.

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अनुभा श्रीवास्तव (2009 बैच): प्रमुख राजस्व आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहीं अनुभा श्रीवास्तव को अब मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग में सचिव का पदभार दिया गया है.

सतेन्द्र सिंह (2009 बैच): आयुक्त-सह-संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण को अब सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इन IAS अफसरों को भी नए दायित्व

अनिल सुचारी (2006 बैच): पूर्व में सागर कमिश्नर रहे अनिल सुचारी को प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश भण्डार गृह निगम (भोपाल) बनाया गया है.



अनुराग वर्मा (2012 बैच): प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार सौंपा गया है.

मयंक अग्रवाल (2013 बैच): मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकसित भारत-रोजगार गारंटी आजीविका मिशन (ग्रामीण) और मिशन संचालक, समग्र नर्मदा मिशन का अतिरिक्त प्रभार.

अवि प्रसाद (2014 बैच): प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग.

नेहा जैन (2018 बैच): मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी उज्जैन एवं अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम उज्जैन का प्रभार दिया गया है.

इसके अलावा, रघुराज एमआर को तकनीकी शिक्षा, तरुण राठी को आदिवासी विकास से जुड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियां, कुमार पुरुषोत्तम को उद्योग आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार, शीतला पटले को इंदौर श्रम आयुक्त और अनिशा श्रीवास्तव को ग्वालियर विकास प्राधिकरण सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

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