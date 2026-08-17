बलूचिस्तान में घिरी PAK सेना, BLA का दावा- 26 पाकिस्तानी जवानों को उतारा मौत के घाट

बलूच लिबरेशन आर्मी(BLA) ने आठ दिनों में बालूचिस्तान में कई हमले करने का दावा किया है. बलूच लिबरेशन आर्मी(BLA) का दावा है कि उसके लड़ाकों ने आठ दिनों में बलूचिस्तान में कुल 22 हमले किए. दावा किया गया है कि इन हमलों में पाकिस्तानी सुरक्षाबलों, पुलिस चौकियों, सेना के काफिलों और कथित तौर पर सरकार समर्थित हथियारबंद समूहों को निशना बनाया गया.

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BLA के मुताबिक, इन हमलों में पाकिस्तानी सेना और कथित 'डेथ स्क्वाड' के करीब 26 जवान मारे गए. जबकि कई जवानों के घायल होने का दावा किया जा रहा है. BLA का यह भी दावा है कि एक कथित सदस्य को जिंदा पकड़ा गया है.

BLA का कहना है कि उसके लड़ाकों ने आठ दिनों में बलूचिस्तान में कई हमले किए. इनमें सुरक्षा ठिकानों, पुलों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया. साथ ही, कमर्शियल गाड़ियों को भी निशाना बनाने का दावा किया गया. उनका कहना है कि यह उनकी आर्थिक नाकेबंदी का हिस्सा है.

बीतें आठ दिनों की अगर बात करें तो, चागाई में 9 अगस्त को BLA ने अपने लड़ाकों द्वारा नोक चाह के पास क्वेटा ताफ्टान ट्रेट रूट पर तीन कमर्शियल गाड़ियों को रोक कर जब्त करने का दावा किया.

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10 अगस्त को खारन हाईवे पर जोमी में, BLA ने अपने लड़ाकों द्वारा पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेने और विस्फोटक से एक पुलिस पोस्ट को नष्ट करने का दावा किया. हालांकि उनका कहना है कि बाद में पुलिसकर्मियों को छोड़ दिया गया.

BLA का दावा है कि उसके लड़ाकों ने 11 अगस्त को बुलेदा के सुराप में कथित तौर पर हथियारबंद ग्रुप के ठिकाने पर खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की थी. BLA ने दावा किया कि ग्रुप का कथित लीडर मारा गया जबकि चार अन्य लोगों, मुहिबुल्लाह, दुर्रा, अहमद और तलहा घायल हो गए.

BLA ने विस्फोटक से छत्तर पुलिस स्टेशन को नष्ट करने की जिम्मेदारी ली है. यकमाच बाजार में BLA ने दावा किया कि गोलीबारी से तीन कमर्शियल गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और एक अन्य गाड़ी जब्त कर ली गई. BLA ने दावा किया कि रोडेनजो, कलात में पाकिस्तानी सेना के काफिले को IED से निशाना बनाया गया, जिसमें 17 जवान मारे गए.

BLA ने 13 अगस्त को चितकान, पंजगुर में पुलिस लाइन पर ग्रेनेड हमले में एक अधिकारी के घायल होने का दावा किया. वहीं, तुर्बत में 14 अगस्त को BLA ने दावा किया कि उसने मोटरसाइकिल पर लगे रिमोट कंट्रोल IED से पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया. इस हमले में तीन जवानों के मारे जाने और चार जवानों के गंभीर रूप से घायल होने का दावा किया गया है.

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BLA का दावा है कि उसने 15 अगस्त को सराब के मुल मदरसा में विस्फोटकों का इ्स्तेमाल करके सेना की दो चौकियों और एक पुल को नष्ट कर दिया.

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