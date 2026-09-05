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दिल्ली में 13 वर्षीय बच्ची ने की खुदकुशी, परिजनों की डांट के बाद उठाया खौफनाक कदम

शाहदरा स्थित कृष्णा नगर इलाके में शनिवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. देर से घर लौटने पर परिजनों की डांट से आहत 13 वर्षीय बच्ची ने कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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दिल्ली में 13 वर्षीय बच्ची ने की खुदकुशी. (AI-generated representative image)
दिल्ली में 13 वर्षीय बच्ची ने की खुदकुशी. (AI-generated representative image)

दिल्ली के शाहदरा स्थित कृष्णा नगर इलाके में शनिवार को 13 साल की एक बच्ची ने घर देर से लौटने पर परिजनों की डांट के बाद कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने बच्ची को तुरंत डॉ. हेडगेवार अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि दिल्ली के शाहदरा स्थित कृष्णा नगर इलाके में शनिवार को 13 साल की बच्ची के फांसी लगाने की सूचना मिली. जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पीसीआर टीम को बच्ची बेहोशी की हालत में मिली. इसके बाद पुलिस ने बेहोश बच्ची को तुरंत डॉ. हेडगेवार अस्पताल ले गई. अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने लगाई थी डांट

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि 13 वर्षीय बच्ची घटना से पहले घर देर से लौटी थी. इस बात को लेकर परिवार के सदस्यों ने उसे डांट दिया था. इसके बाद वह कमरे में चली गई.

कुछ देर बाद जब बहन ने उसे फंदे से लटके देखा तो शोर मचाकर तुरंत नीचे उतारा. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. बच्ची को फौरन डॉ. हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है.

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