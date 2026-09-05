मुख्यमंत्री सेहत योजना हुई डिजिटल, पंजाब के लाभार्थी अब घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे हेल्थ कार्ड

पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) आम लोगों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक और बड़ा बदलाव ला रही है. यह योजना अब डिजिटल हो गई है और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) पंजाब ने लाभार्थियों को आधिकारिक पोर्टल से अपना हेल्थ कार्ड डिजिटल तरीके से डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध करा दी है. इस सुविधा के तहत लाभार्थियों को अब हेल्थ कार्ड की प्रति प्राप्त करने के लिए किसी केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी.

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इस योजना के लाभार्थी का वेरिफिकेशन/ई-केवाईसी और फोटो की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हेल्थ कार्ड ऑनलाइन देखा और डाउनलोड किया जा सकेगा, इसे मोबाइल फोन में सुरक्षित भी रखा जा सकता है या भविष्य में उपयोग के लिए प्रिंट भी किया जा सकता है. इसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी काफी आसान है. इसे तीन आसान चरणों के बाद डाउनलोड किया जा सकेगा.

हेल्थ कार्ड प्राप्त करने के तीन आसान चरण

1- विवरण दर्ज करें

लाभार्थी अपनी फैमिली आईडी, हेल्थ कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर का उपयोग करके अपना पारिवारिक रिकॉर्ड खोज सकते हैं.

2- सुरक्षित ओटीपी सत्यापन

लाभार्थी पंजीकृत मोबाइल नंबर/आधार विवरण से जुड़े ओटीपी-आधारित वेरिफिकेशन के माध्यम से प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं.

3- हेल्थ कार्ड डाउनलोड करें

सफल प्रमाणीकरण के बाद वेरीफाई किए हुए हेल्थ कार्ड को देखा और पीडीएफ के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है. इससे लाभार्थी अपने मोबाइल फोन में इसकी डिजिटल प्रति सुरक्षित रख सकते हैं या प्रिंटेड प्रति प्राप्त कर सकते हैं.

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डाउनलोड करने से पहले करें ई-केवाईसी

लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड डाउनलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका फोटो-आधारित वेरिफिकेशन/ ई-केवाईसी पूरा हो चुका है. डिजिटल प्रक्रिया के जरिये लाभार्थी परिवार के सदस्यों की अपडेट की गई फोटो को वेरीफाई कर सकते हैं और कार्ड जेनरेट करने से पहले जरूरी प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. जरूरी वेरिफिकेशन पूरा किए बिना केवल कार्ड डाउनलोड कर लेना लाभार्थी की प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी होने का विकल्प नहीं है.

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत बड़ी सुविधा

डिजिटल कार्ड की सुविधा मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं में से एक है. पंजाब की यह स्वास्थ्य पहल प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान करती है. मुख्यमंत्री सेहत योजना न केवल परिवारों को बड़े चिकित्सा खर्चों के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि इस तरह की पहल स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को भी परिवारों के लिए आसान बना रही है.

मोबाइल फोन के जरिये सुरक्षित तरीके से हेल्थ कार्ड तक पहुंच होने से कागज़ी कार्रवाई कम होगी. केंद्रों पर जाने की जरूरत कम होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत के समय दस्तावेज तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित होगी. इस सुविधा के बाद अब कभी भी कहीं भी अपना कार्ड तैयार रखें. डाउनलोड किए गए हेल्थ कार्ड को लाभार्थी अपने मोबाइल फोन में सुरक्षित रख सकते हैं.

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हेल्थ कार्ड की प्रिंटेड प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों के साथ भी इसकी प्रति साझा की जा सकती है. पात्र स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते समय कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं. यह कदम मुख्यमंत्री सेहत योजना के व्यापक उद्देश्य को दिखाता है. स्वास्थ्य सुरक्षा को न केवल व्यापक बनाना, बल्कि इसे लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में भी यह बड़ा कदम है.

हर साल 10 लाख रुपये तक के पारिवारिक स्वास्थ्य कवरेज से लेकर आसान डिजिटल कार्ड-एक्सेस की सुविधा तक, पंजाब की स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था सेवा वितरण में सुविधा और पहुंच को लगातार केंद्र में रख रही है. इसके लिए आधिकारिक एसएचए पंजाब पोर्टल पर पहुंचें. लाभार्थियों को इस सेवा के लिए केवल राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी साझा नहीं करना चाहिए.

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