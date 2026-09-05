Panch Phoron Masala Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसा पंचफोरन मसाला, 5 मसालों का ये मिक्स बढ़ाएगा हर सब्जी का स्वाद

Panch Phoron Masala Recipe: भारतीय खाने का स्वाद उसमें इस्तेमाल होने वाले तेल और मसालों से ही होता है. मसालों से ही एक सिंपल डिश टेस्टी बनती हैं. चाहे गरम मसाला, सब्जी मसाला या चाट मसाला ही क्यों ना हो. भारतीय खाने की सबसे खास और अनोखी बात यह है कि यहां पर हर प्रदेश का अपना एक अलग मसाला होता है, जिसे वो अपने खाने में डालकर उसका स्वाद बढ़ाते हैं.
ऐसा ही एक खास मसाला है पंचफोरन, जो बंगाली और पूर्वी भारतीय खाने में खूब इस्तेमाल किया जाता है. इसकी खुशबू और स्वाद किसी भी साधारण सब्जी या दाल को खास बना सकते हैं. पंचफोरन मसाले का इस्तेमाल बंगाली लोग अपने खाने में अक्सर ही करते हैं, जिससे खाना लाजवाब बनता है.
क्या है पंचफोरन मसाला?
पंचफोरन का मतलब पांच मसालों का मिक्सर होता है, इसे बनाने के लिए पांच तरीके के मसालों का ही इस्तेमाल किया जाता है. मेथी दाना, कलौंजी, जीरा, सौंफ और राई को सही मात्रा में मिलाकर आप घर पर ही पंचफोरन तैयार कर सकते हैं.
खास बात यह है कि इसे बनाने में न तो ज्यादा मेहनत लगती है और इसे मिनटों में घर पर ही तैयार कर सकते हैं. एक बार बनाकर आप इसे एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं.
पंचफोरन मसाला बनाने के लिए सामग्री
कैसे बनाएं पंचफोरन मसाला?
किन चीजों में कर सकते हैं इस्तेमाल?
पंचफोरन का इस्तेमाल खासतौर पर तड़के के लिए किया जाता है. गर्म तेल में सिर्फ 1 चम्मच पंचफोरन डालने से इसकी खुशबू तेल में अच्छी तरह उतर जाती है. इसके बाद आप इसमें सब्जियां, दाल या अन्य सामग्री डाल सकते हैं.
इसे आलू की सब्जी, कद्दू, बैंगन, लौकी, दाल और चटनी जैसी कई चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है. पंचफोरन का तड़का खाने में हल्की मिठास, खुशबू और मसालेदार स्वाद का बेहतरीन बैलेंस देता है.
इन बातों का रखें ध्यान
पंचफोरन बनाते समय मसालों को तेज आंच पर न भूनें. साबुत मसालों को हमेशा सूखे और एयरटाइट डिब्बे में रखें, ताकि इनमें नमी न जाए. तड़का लगाते समय भी मसालों को जलने से बचाएं, क्योंकि जले हुए पंचफोरन से पूरी डिश का स्वाद खराब हो सकता है.