scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कमल 'वांटेड', FBI ने जारी किया लुकआउट नोटिस

अमेरिका की फेडरल जांच एजेंसी FBI ने भारतीय नागरिक कमल को वांटेड घोषित किया है. उस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक संगठित अपराध नेटवर्क के जरिए जबरन वसूली की साजिश में शामिल होने का आरोप है. कमल के खिलाफ कैलिफोर्निया की अदालत से गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है.

Advertisement
X
लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अमेरिका की एजेंसियां एक्शन ले रही हैं. (File Photo)
लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अमेरिका की एजेंसियां एक्शन ले रही हैं. (File Photo)

अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ FBI का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. अमेरिकी जांच एजेंसी ने अब भारतीय नागरिक कमल को वांटेड घोषित करते हुए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. FBI का आरोप है कि कमल एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है, जो जबरन वसूली के जरिए कारोबार को प्रभावित करने की साजिश में शामिल रहा है.

FBI ने गुरुवार को जारी नोटिस में कहा कि कमल लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप से जुड़ा हुआ है. एजेंसी के मुताबिक, यह संगठन भारत के पंजाब से शुरू हुआ और अमेरिका के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया समेत दूसरे इलाकों में भी सक्रिय रहा है.

यह भी पढ़ें: 'अभी भी वक्त है, माफी मांगो', सलमान को एक्स-GF सोमी अली का मैसेज, बिश्नोई मंदिर का किया जिक्र

सम्बंधित ख़बरें

Salman Khan,Somy Ali
'अभी भी वक्त है, माफी मांगो', सलमान को Ex GF का मैसेज
लॉरेंस गैंग की ओर से आमिर खान को धमकी, विशेष में जानें मामला
"लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे', देखें लॉरेंस गैंग की आमिर खान को धमकी
Lawrence bishnoi brother arzoo bishnoi threatened aamir khan
आमिर खान को बिश्नोई गैंग की धमकी, कहा- सांसें दबा देंगे
Lawrence Gang shooter arrest in Malda
5 करोड़ की रंगदारी, 1500 किमी पीछा... ऐसे पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का शूटर

कैलिफोर्निया की अदालत ने जारी किया वारंट

FBI के मुताबिक, कमल के खिलाफ अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 1 जुलाई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. उस पर 'कॉन्सपिरेसी टू इंटरफेयर विद कॉमर्स बाय एक्सटॉर्शन' यानी जबरन वसूली के जरिए व्यापारिक गतिविधियों में दखल देने की साजिश का आरोप लगाया गया है.

अमेरिकी एजेंसी ने लोगों से कमल के बारे में किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर FBI को सूचना देने की अपील की है. इसके लिए स्थानीय FBI ऑफिस, अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है. ऑनलाइन भी जानकारी साझा करने का विकल्प दिया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'हम इनकी सांसें दबा देंगे', तीसरी शादी पर आमिर खान को बिश्नोई गैंग ने दी धमकी

बिश्नोई गैंग पर FBI का बड़ा एक्शन

अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ FBI पिछले कुछ समय से कार्रवाई तेज कर रही है. एजेंसी ने संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिश्नोई गैंग के अलावा जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े कई कथित ऑपरेटिव्स को भी गिरफ्तार किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    दिल्ली-NCR में बादल, यूपी-MP में भारी बारिश... 24 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मॉनसून, लेटेस्ट IMD अपडेट |
    संभल: जामा मस्जिद के आसपास बने मकान-दुकानों की जांच शुरू... बिना नक्शे वाले निर्माणों को नोटिस |
    अमेरिका में लाखों की नौकरी, फिर भी घर खरीदने से डर रहा भारतीय; बोला- 'सर्वाइवल मोड में हूं' |
    IIT टॉपर ने ठुकराया 18 लाख का पैकेज, KBC में जीते 50 लाख, 1 करोड़ के सवाल में फंसा पेंच |
    'आंदोलन खत्म कराने का रचा था षड्यंत्र', झारखंड हाई कोर्ट में सरकारी ढिलाई पर भड़के रांची के छात्र... बताया क्या है आगे का प्लान |
    NATO भी नहीं बचाएगा! तुर्की से जंग के लिए इजरायल को मिल गया लूपहोल |
    Samsaptak Yog 2026: 21 अगस्त को आमने-सामने होंगे शनि और शुक्र! इन 5 राशियों पर टूटेगा परेशानियों का पहाड़ |
    दिल्ली में भाऊ गैंग के दो शूटरों का एनकाउंटर, मशहूर डॉक्टर की हत्या की साजिश में शामिल आरोपी गिरफ्तार |
    रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं, 28 अगस्त को इस समय बांधें राखी |
    'पड़ोसी देश जलेंगे तो धुंआ भारत तक आएगा', म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश की अशांति पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बड़ा अलर्ट
    Advertisement