अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कमल 'वांटेड', FBI ने जारी किया लुकआउट नोटिस

अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ FBI का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. अमेरिकी जांच एजेंसी ने अब भारतीय नागरिक कमल को वांटेड घोषित करते हुए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. FBI का आरोप है कि कमल एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है, जो जबरन वसूली के जरिए कारोबार को प्रभावित करने की साजिश में शामिल रहा है.

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FBI ने गुरुवार को जारी नोटिस में कहा कि कमल लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप से जुड़ा हुआ है. एजेंसी के मुताबिक, यह संगठन भारत के पंजाब से शुरू हुआ और अमेरिका के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया समेत दूसरे इलाकों में भी सक्रिय रहा है.

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कैलिफोर्निया की अदालत ने जारी किया वारंट

FBI के मुताबिक, कमल के खिलाफ अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 1 जुलाई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. उस पर 'कॉन्सपिरेसी टू इंटरफेयर विद कॉमर्स बाय एक्सटॉर्शन' यानी जबरन वसूली के जरिए व्यापारिक गतिविधियों में दखल देने की साजिश का आरोप लगाया गया है.

अमेरिकी एजेंसी ने लोगों से कमल के बारे में किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर FBI को सूचना देने की अपील की है. इसके लिए स्थानीय FBI ऑफिस, अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है. ऑनलाइन भी जानकारी साझा करने का विकल्प दिया गया है.

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बिश्नोई गैंग पर FBI का बड़ा एक्शन

अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ FBI पिछले कुछ समय से कार्रवाई तेज कर रही है. एजेंसी ने संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिश्नोई गैंग के अलावा जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े कई कथित ऑपरेटिव्स को भी गिरफ्तार किया है.

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