गिटार, ड्रग्स, सेक्स और लड़कियों की फौज... कैसे नाकाम सिंगर बना अमेरिका का खूनी 'मसीहा'

एक वक्त था, जब चार्ल्स मैनसन के हाथों में गिटार और आंखों में हॉलीवुड का सपना हुआ करता था. वह सिंगर बनना चाहता था. फ्रैंक सिनात्रा की तरह शोहरत की बुलंदियां छूना चाहता था. जेल और अपराध से भरे अतीत के बावजूद उसे यकीन था कि उसके भीतर टैलेंट है और एक दिन लॉस एंजेलिस की चकाचौंध भरी दुनिया उसे शोहरत देगी. लेकिन कहानी को कुछ और होना था. शोहरत हासिल करने निकला मैनसन धीरे-धीरे लोगों के दिमाग पर राज करने वाला कल्ट लीडर बन गया, जिसके एक इशारे पर लोग कुछ भी करने को आमादा रहते थे. आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जेलों और सुधार गृहों में पला-बढ़ा यह मामूली अपराधी लोगों पर इतना असर डालने लगा?

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यह कहानी सिर्फ साढ़े आठ महीने की गर्भवती अभिनेत्री शेरोन टेट और उसकी भयावह हत्या की नहीं है. यह उस सिरफिरे इंसान की कहानी ज्यादा है, जिसके भीतर की महत्वाकांक्षा, असुरक्षा और बेचैनी ने एक ऐसी दुनिया खड़ी कर दी, जो आगे चलकर अमेरिका के सबसे खौफनाक अपराध का केंद्र बन गई.

चार्ल्स मैनसन

मैनसन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर के अमेरिका को समझना होगा, जिसमें वह अचानक से नहीं बल्कि धीरे-धीरे अपने लिए जगह बना रहा था. यह 1960 का दशक था, अमेरिका के इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे दौर में से एक. वियतनाम युद्ध के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे, नस्लीय भेदभाव जोरों पर था और युवा पीढ़ी सामाजिक ढांचे को ठेंगा दिखा रही थी. परिवार, नैतिकता और जीवन जीने के पुराने तरीकों को चुनौती दी जा रही थी. ऐसे में सैन फ्रांसिस्को का हाइट ऐशबरी इलाका इस नए काउंटर कल्चर का प्रतीक बन चुका था. यहां आजादी का मतलब सिर्फ राजनीति से मुक्ति नहीं था. इसका मतलब था अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना, फिर चाहे वह सामुदायिक जीवन हो, साइकेडेलिक ड्रग्स का इस्तेमाल हो, फ्री लव हो या फिर सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह.

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यही वह जमीन थी, जहां मैनसन को अपने जैसे भटके हुए लोगों के बीच जगह मिली. मार्च 1967 में जेल से बाहर आने के बाद 32 साल का मैनसन सैन फ्रांसिस्को पहुंचा. उसके पास न पैसा था, न कोई सामाजिक पहचान और न भविष्य की कोई ठोस योजना लेकिन उसके पास गिटार था, गाने थे और लोगों से बात करने का एक ऐसा अंदाज था, जिसने जल्द ही उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया.

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मैनसन का आकर्षण किसी फिल्मी हीरो जैसा नहीं था. वह छोटे कद का, दुबला-पतला और लंबे समय तक जेल में रहने वाला शख्स था. उसके पास न पैसा था, न शोहरत और न कोई ऐसी उपलब्धि, जिसके दम पर वह लोगों को अपने पीछे खड़ा कर सके लेकिन फिर भी वह लोगों को अपनी ओर खींच रहा था. वह सामने वाले को यह अहसास कराने में माहिर था कि वह उनकी बेचैनी समझता है. वह समाज से नाराज युवाओं को बताता कि समस्या उनमें नहीं, उस दुनिया में है जिसने उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं किया. धीरे-धीरे उसके आसपास जमा लोगों को लगने लगा कि शायद मैनसन वह व्यक्ति है, जो उन्हें उस घुटन से बाहर निकाल सकता है. वह उनके लिए मसीहा की तरह था.

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जिन युवाओं के अपने परिवारों से रिश्ते खराब थे, जिन्हें घर और समाज में अपनी जगह नहीं मिल रही थी, उनके लिए मैनसन ने एक वैकल्पिक परिवार खड़ा कर दिया. वह उनके साथ दोस्त, सेक्स पार्टनर और गुरु तीनों भूमिका में रहने लगा. पहले उसने उनका भरोसा जीता, फिर लोगों को उनके पुराने रिश्तों से दूर किया और धीरे-धीरे उनकी दुनिया को अपने तक सीमित कर दिया. यही वह प्रक्रिया थी, जिसने एक छोटे से हिप्पी समूह को आगे चलकर मैनसन फैमिली में तब्दील कर दिया.

इस दुनिया में आजादी का दावा था, लेकिन धीरे-धीरे उस आजादी की परिभाषा भी मैनसन तय करने लगा. वह कहता था कि समाज झूठा है, परिवार पुराने और दकियानूसी हैं और कानून व्यवस्था भ्रष्ट है. मैनसन के साथ रहने वाले लोग खुद को उस व्यवस्था से ऊपर समझने लगे. उसके अनुयायियों के लिए यह जीवन शुरुआत में रोमांचक था. एक साथ रहना, सेक्स, ड्रग्स, म्यूजिक और बिना किसी तय सामाजिक नियम के जिंदगी जीना लेकिन जिस आजादी की शुरुआत में उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिल रही थी, उसी के भीतर निर्भरता का एक दूसरा जाल तैयार हो रहा था.

लेकिन मैनसन के भीतर सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा नहीं थी. उसके भीतर खुद को साबित करने की भूख भी उतनी ही थी. वह मशहूर होना चाहता था. संगीत उसके लिए अब भी सबसे बड़ा रास्ता था. वह गाने लिखता था, गिटार बजाता था और मानता था कि उसमें वह प्रतिभा है, जो उसे सामान्य जिंदगी से उठाकर शोहरत की दुनिया में पहुंचा सकती है. 1967 के आखिर में वह अपने समूह के साथ लॉस एंजेलिस की तरफ बढ़ा और संगीत की दुनिया में संपर्क तलाशने लगा. उसी दौरान उसकी मुलाकात Beach Boys के ड्रमर डेनिस विल्सन से हुई. विल्सन के जरिए मैनसन की मुलाकात रिकॉर्ड डायरेक्टर टेरी मेल्चर से हुई. उसे लगा कि अब हॉलीवुड उससे ज्यादा दूर नहीं है. वह अपने लिखे गाने सुनाता, उन्हें रिकॉर्ड करता और उम्मीद करता कि कोई उसे वह मौका देगा लेकिन उसे हर बार निराशा हाथ लगती.

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मेल्चर से निराशा हाथ लगने के बाद मैनसन फैमिली स्पॉन रैंच (Spahn Ranch) पहुंची. लॉस एंजेलिस के बाहर मौजूद यह एक पुराना फिल्म सेट था, जहां कभी वेस्टर्न फिल्मों और टीवी शो की शूटिंग हुआ करती थी. अब वह जगह जर्जर हो चुका था. मैनसन के लिए यह जगह एकदम माकूल थी. अब मैनसन सिर्फ आजादी और कम्यून की बातें नहीं करता था. उसने धर्म, नस्लीय तनाव, ड्रग्स और पॉप कल्चर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर अपनी एक अजीब दुनिया गढ़नी शुरू की.

नवंबर 1968 में बीटल्स की नई अल्बम White Album आई, जिसमें Helter Skelter नाम का गीत था. मैनसन इस गीत से बेहद प्रभावित हुआ और उसने इसके नाम को अपनी एक भयावह थ्योरी से जोड़ दिया. उसके मुताबिक अमेरिका एक बड़े नस्लीय संघर्ष और सामाजिक अराजकता की तरफ बढ़ रहा है. वह इसे Helter Skelter कहता था और अपने यह विश्वास दिलाता था कि आने वाली तबाही के बाद वही लोग नई दुनिया में बचे रहेंगे और सत्ता संभालेंगे.

यहां मैनसन के प्रभाव का सबसे खतरनाक रूप सामने आता है. उसने अपने अनुयायियों को सिर्फ यह नहीं बताया कि दुनिया खराब है. उसने उन्हें यह भी यकीन दिलाना शुरू किया कि वे उस दुनिया से अलग हैं और आने वाले बदलाव में उनकी खास भूमिका है यानी अब वे सिर्फ एक कम्यून के सदस्य नहीं थे. अब वे एक मिशन का हिस्सा थे.

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1969 की शुरुआत तक मैनसन फैमिली लगभग तीन दर्जन लोगों का समूह बन चुकी थी. जैसे-जैसे ग्रुप का दायरा बढ़ता गया, मैनसन का व्यवहार ज्यादा अस्थिर और हिंसक होता गया. एक ड्रग डील से जुड़े विवाद में हुए कत्ल ने मैनसन के भीतर का डर और बढ़ा दिया. जिस शख्स का कत्ल किया गया, वह उस समय एक्टिव ब्लैक पैंथर्स से जुड़ा हुआ था. ऐसे में मैनसन को डर था कि ब्लैक पैंथर्स उससे बदला लेने वाले हैं.

इसके बाद जुलाई 1969 में एक और शख्स गैरी हिनमैन की मैनसन के इशारे पर हत्या की गई. यह घटना मैनसन फैमिली के भीतर किसी बड़े सैलाब का संकेत थी. हिनमैन की हत्या में चार्ल्स मैनसन के साथी बॉबी की गिरफ्तारी सबसे बड़ा टर्निंग प्वॉइंट थी. बॉबी को जेल से बाहर निकालने के लिए मैनसन ने एक खौफनाक प्लान तैयार किया, जिसने बाद में उसकी कब्र खोद दी.

पति रोमन पोलांस्की के साथ हॉलीवुड एक्ट्रेस शेरोन टेट

आठ अगस्त 1969 की रात मैनसन फैमिली के चार लोग टेक्स वॉटसन, सुसान एटकिन्स, पैट्रिशिया क्रेनविंकेल और लिंडा कसाबियन बेनेडिक्ट हॉलीवुड हिल्स पर बसे शेरोन टेट के घर पर पहुंचे. 26 साल की अभिनेत्री शेरोन टेट उस समय आठ महीने से ज्यादा की गर्भवती थीं. वह मशहूर हॉलीवड डायरेक्टर रोमन पोलांस्की की पत्नी थी. उस रात टेट के साथ उनके चार दोस्त भी मौजूद थे, जिसनमें सेलिब्रिटी हेयरस्टाइलिस्ट जे सेब्रिंग, अबिगेल फोल्जर और वॉयटेक फ्राइकोव्स्की शामिल थे. इन सभी की बेहद क्रूर तरीके से हत्या की गई. गर्भवती शेरोन के पेट को चाकुओं से गोद डाला गया. बाद में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया.

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मैनसन फैमिली की किलर मेंबर्स

रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब अगली सुबह पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें पांचों लोगों के टुकड़ों में यहां-वहां फेंके गए क्षत-विक्षत शव मिले. मैनसन फैमिली का कहर यहीं नहीं रुका. अगले दिन लाबियांका दंपति की भी उनके घर में घुसकर बेरहमी से हत्या की गई. लेकिन हत्याएं किस मकसद से की गई? यह दशकों तक बहस का विषय रहा. नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री Conversations with a killer: the Charles Manson tapes में इसी क्यों का जवाब मिलता है.

यहां ये दोबारा बताना जरूरी हो जाता है कि मैनसन ने खुद कभी किसी की हत्या नहीं की. लेकिन उसके अनुयायियों ने उसके एक इशारे पर अमेरिका को दहला कर रख दिया. पुलिस की जांच में मैनसन फैमिली की कलई खुलती चली गई. अक्टूबर 1969 में मैनसन को गिरफ्तार किया गया. अदालत में पहुंचने के बाद भी मैनसन ने अपना प्रभाव खत्म नहीं होने दिया. वह अमेरिकी पॉप कल्चर का एक भयावह चेहरा बन गया. उसके लंबे बाल, बड़ी-बड़ी उभरी आंखें और उसके पीछे खड़ी युवा महिलाओं की तस्वीरें अखबारों और टीवी स्क्रीन पर छा गईं और वह लंबे समय तक अमेरिका में चर्चा का विषय रहा.

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