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CJP के सपोर्ट में उतरीं ममता, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, बोलीं- युवा पीढ़ी के साथ

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को सपोर्ट किया है.

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ममता ने कहा- हम कॉकरोच जनता पार्टी, युवा पीढ़ी और छात्रों का पूरा समर्थन कर रहे हैं. (Photo: ITG)
ममता ने कहा- हम कॉकरोच जनता पार्टी, युवा पीढ़ी और छात्रों का पूरा समर्थन कर रहे हैं. (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के उस आंदोलन का समर्थन दिया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की जा रही है.

दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी ने कहा कि 'हम कॉकरोच जनता पार्टी, युवा पीढ़ी और छात्रों का पूरा समर्थन कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि मेरी विनम्र अपील है कि कृपया इन अत्याचारों को रोकें.

बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी ने अगस्त में नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली में हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को भी अपना समर्थन दिया था.

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यह भी पढ़ें: BJP विधायक का फर्जी सिग्नेचर बनाकर ठगी, 100 से ज्यादा शिकार, सर्विस सेंटर ऑपरेटर गिरफ्तार

इस बीच, सीजेपी नेता अभिजीत दिपके ने मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली कूच का ऐलान किया है. दिपके ने कहा कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तो 10 अक्टूबर को देशभर से लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे.

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वहीं, शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया. पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, फिर भी हजारों लोग पहुंचे. दिपके ने 'जंतर मंतर 2.0' की चेतावनी दी और 'चलो दिल्ली' का नारा दिया. उन्होंने कहा, पूरे देश की जेन-जी दिल्ली जाएगी.

700 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था. इनमें AAP नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, आतिशी और संजय सिंह के साथ-साथ कुछ छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल थे. 

राजनीतिक दल और AISA, SFI, NSUI व अन्य छात्र संगठनों के सदस्य CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

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