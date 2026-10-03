कमरा नंबर 502, सोने की चेन और गायब दोस्त... होटल में 27 वर्षीय महिला डॉक्टर की डेडबॉडी से सनसनी

हैदराबाद के मियापुर इलाके में एक होटल के कमरे में 27 साल की PG मेडिकल छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है. छात्रा की पहचान कोमाती श्रीजना के रूप में हुई है. वह संगारेड्डी जिले की रहने वाली थीं और हनमकोंडा के एक मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स में पोस्ट-ग्रेजुएशन कर रही थीं.

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श्रीजना 30 सितंबर को हैदराबाद आई थीं. पुलिस के मुताबिक उन्हें एक पुरुष दोस्त ने सोने की चेन लौटाने के संबंध में बातचीत करने के लिए होटल बुलाया था. इसके बाद दोनों होटल में थे. बताया जा रहा है कि वह पुरुष दोस्त एक अक्टूबर को होटल से चला गया और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है.

मौत बनी रहस्य

इधर, श्रीजना से संपर्क नहीं हो पाने पर परिवार की चिंता बढ़ गई. परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया. मोबाइल फोन की लोकेशन मियापुर स्थित होटल ग्रैंड ब्रोचिल की मिली. पुलिस होटल पहुंची तो कमरा नंबर 502 में श्रीजना का शव मिला.

मामले में श्रीजना के पिता के. भूमय्या ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया. शिकायत के आधार पर मियापुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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हालांकि, शुरुआती जांच में पुलिस को श्रीजना के शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं. ऐसे में उनकी मौत कैसे हुई, यह अभी रहस्य बना हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है.

CCTV से खुलेगा होटल का राज?

पुलिस अब होटल के CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों की जांच कर रही है. जांच टीम श्रीजना के होटल पहुंचने से लेकर उनकी मौत तक की पूरी टाइमलाइन खंगाल रही है. साथ ही उस पुरुष दोस्त की तलाश की जा रही है, जो कथित तौर पर 1 अक्टूबर को होटल से निकलने के बाद गायब है.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि श्रीजना होटल क्यों पहुंचीं, कमरे में उनके साथ कौन-कौन मौजूद था और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CCTV फुटेज इस मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं.

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