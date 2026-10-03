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'सेट पर लाते हैं डॉग, करते हैं उसका मेकअप', बॉलीवुड स्टार्स के शौक पर भड़के CID वाले दया

सेट पर बॉलीवुड एक्टर्स का बर्ताव कैसा रहता है, इसके बारे में एक खुलासा सीआईडी वाले दयानंद शेट्टी ने किया है. उन्होंने बताया कि स्टार्स अपने कुत्तों और उनकी नैनी को सेट पर लाते हैं, ताकि दिखावा कर सकें.

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स्टार्स पर CID एक्टर का खुलासा (Photo: ITGD)
स्टार्स पर CID एक्टर का खुलासा (Photo: ITGD)

सोनी टीवी पर सीआईडी से मशहूर हुए दयानंद शेट्टी आजकल बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम करते हैं. रोहित शेट्टी की सिंघम फिल्म से लेकर नेटफ्लिक्स पर आई सिंगल पापा वेब सीरीज में उन्होंने अच्छे रोल निभाए. वो बॉलीवुड के गलियारों से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं, और उन्होंने इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ समय पहले कईं चौंकाने वाले खुलासे किए. 

स्टार्स की हरकतों से हैरान दया

दयानंद शेट्टी ने फिल्मों के सेट पर बॉलीवुड स्टार्स की लंबी-चौड़ी टीम (एंटूराज) पर कुछ बात की. उन्होंने बताया कि कैसे ये सितारे अपने पालतू कुत्तों के लिए भी सेट पर ले आते हैं और उनका मेकअप तक कराते हैं. सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बात की थी. जब उनसे पूछा गया कि सेट पर एक्टर्स का इतना बड़ा एंटूराज होता है, तो वो इतनी सारी वैनिटी वैन क्यों मांगते हैं?

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तो इसपर दयानंद शेट्टी ने स्टार्स की लाइफस्टाइल पर कहा- अब ऐसा है क्योंकि इसी तरह से वो बड़े भी हुए हैं. अगर मैं स्टार हूं और एक्टर हूं तो मुझे वो सबकुछ दिखाना पड़ेगा. मेरी हर चीज के लिए एक आदमी तैनात होगा. पानी, बैग, सबके लिए अलग-अलग लोग होंगे. ऐसा होता है, कुछ लोग तो सेट पर अपना पालतू कुत्ता लेकर भी आते हैं. 

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'शूटिंग के बीच में वो कहते हैं कि उनके कुत्ते को उनके पास लाया जाए और फिर वो कुछ समय उसके साथ खेलते हैं. कुत्ते की देखभाल के लिए उसकी एक नैनी भी होती है, जो उसे घुमाने और खाना खिलाने का काम करती है. कुत्ते को अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, वो सनग्लासेस भी लगाता है. इतना ही नहीं, कुछ लोग कुत्ते का मेकअप भी करवाते हैं और उसे अपने साथ लेकर आते हैं.'

दया को होता है दुख?

दयानंद शेट्टी ने आगे कहा कि उन्हें ये सबकुछ देखकर यही ख्याल आता है कि कुत्ता कितना किस्मतवाला है. अगर वो इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो दुख होता है. लेकिन अगर ध्यान ना दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे दयानंद शेट्टी इकलौते नहीं जिन्होंने बॉलीवुड स्टार्स के एंटूराज कल्चर पर बात की हो. उनसे पहले कई फिल्ममेकर्स, प्रोड्यूसर्स, यहां तक कि कुछ एक्टर्स भी बात कर चुके हैं. उन सभी को इस नए कल्चर से तकलीफ है. 

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