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'कमाल कर दिया पायलट जी' स्मित मछार के लिए बोले सलमान खान, किया सलाम

फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में को-पायलट के हमले के दौरान पायलट स्मित मछार ने घायल होने के बावजूद यात्रियों और क्रू को बचाया. इस बहादुरी से लगभग 170-174 लोगों की जान बची. बॉलीवुड सितारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना की. सलमान खान ने सोशल मीडिया पर उन्हें हीरो बताया और उनके साहस को सलाम किया.

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पायल के मुरीद हुए सलमान (Photo: Social Media)
पायल के मुरीद हुए सलमान (Photo: Social Media)

फ्लाईदुबई के पायलय (कैप्टन) स्मित मछार की बहादुरी पर हर भारतवासी को नाज है. 1 अक्टूबर 2026 को दुबई से तेलअवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में को-पायलट ने पायलट कैप्टन स्मित मछार पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने घायल हालत में भी हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलकर यात्रियों और क्रू को हमलावर से बचा लिया. इस घटना में लगभग 170–174 लोगों की जान बच गई और स्मित मछार सबके रियल हीरो बन गए. अब सलमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी जमकर तारीफ की है. 

स्मित मछार के लिए सलमान की पोस्ट
सलमान खान ने ऑफिशियल X पर कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी की सराहना करते हुए एक पोस्ट किया. पोस्ट में सलमान ने पायलट को हीरो बताया और उनके साहस को सलाम किया. 

सलमान ने लिखा कि कमाल कर दिया पॉयलट जी, हर सब आपको सलाम करते हैं. आपके साथ उड़ान भरने में मजा आएगा.. शाबाश भाई.. कैप्टन. कैप्टन स्मित मछार के लिए सलमान की ये पोस्ट हर जगह वायरल हो रही है. 

सलमान खान के अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियों- सोनम कपूर, रवीना टंडन, अर्जुन कपूर और कंगना रनौत ने भी कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी की सराहना की और उन्हें हीरो बताया. बॉलीवुड सेलेब्स के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा, “कैप्टन स्मित मछार एक हीरो हैं… गंभीर खतरे के बीच भी उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अदम्य साहस दिखाया.” इसी तरह इजरायल के पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्मित की तारीफ की. 

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सलमान खान का ट्वीट इसलिए भी चर्चा में आया, क्योंकि वो आम तौर पर अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स, बिग बॉस या निजी बयानों के लिए ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक राष्ट्रीय हीरो की तारीफ में आवाज उठाई. ये पोस्ट दर्शाता है कि सेलिब्रिटीज कैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर सकते हैं और जनता में सकारात्मक संदेश फैला सकते हैं. 

 

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