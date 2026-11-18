उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन के हर नापाक प्रयास का करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि इन ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, स्वदेशी तकनीक और जीरो टॉलरेंस की इच्छाशक्ति एक साथ आती है, तो दुश्मन के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचता.

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NSG और उत्तर प्रदेश पुलिस के क्षमता बढ़ाने से जुड़े कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि सेना सीमा पर ऑपरेशन करती है, जबकि देश के भीतर यूपी पुलिस, एटीएस और एनएसजी हर स्लीपर सेल, आतंकी साजिश और देश विरोधी गतिविधि पर कार्रवाई करती हैं. उन्होंने कहा कि जवानों का पराक्रम करोड़ों माताओं-बहनों के सम्मान की ढाल और भारत की संप्रभुता का कवच है. देश की शांति और सुरक्षा को चुनौती देने वाली ताकतों के लिए यह सख्त जवाब है.

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यूपी पुलिस को मजबूत करने के लिए उठाए कदम

सीएम योगी ने कहा कि आज पूरा देश यूपी पुलिस और एटीएस के पराक्रम पर गर्व करता है. उन्होंने प्रदेश की पुरानी कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि एक दौर था, जब उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसता था, अपराधियों के हौसले बुलंद थे और चारों ओर अराजकता थी. लेकिन आज प्रदेश में कानून का राज है.

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उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने पुलिस के पूरे सिस्टम को मजबूत किया है. इसके तहत पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई, पुलिसकर्मियों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया और उन्हें बेहतर संसाधन और सुविधाएं दी गईं. योगी ने दावा किया कि पुलिस का बजट तीन से चार गुना बढ़ाया गया है. पुलिसकर्मियों के लिए आवास और दूसरी सुविधाओं में भी सुधार किया गया है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया से निपटने के लिए एसटीएफ को मजबूत किया गया है. वहीं, दंगाइयों से निपटने के लिए पीएसी को फिर से मजबूत किया गया और तीन महिला बटालियन का गठन किया गया है.

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