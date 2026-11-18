आजकल जेन जी के लिए सैलरी आने की खुशी के साथ एक और चिंता जुड़ी होती है और वो है महीने का बजट. कई युवा सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही सोचने लगते हैं कि इस बार कितने पैसे किराए में जाएंगे, कितने बिल भरने में खर्च होंगे और कितने बचेंगे. महीने की शुरुआत होने से पहले ही उनके दिमाग में पूरे महीने का हिसाब-किताब चलने लगता है. आखिर ऐसा क्यों है कि जेन जी अपनी कमाई का हिसाब पहले से लगाने लगती है?

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बढ़ते खर्चों की चिंता

आज के वक्त में महंगाई का असर युवाओं की जिंदगी पर भी पड़ रहा है. घर का किराया, आने-जाने का खर्च, बिजली का बिल और डेली लाइफ की जरूरतें पूरी करने में ही कमाई का बड़ा हिस्सा चला जाता है. ऐसे में युवा सैलरी आने से पहले ही जरूरी खर्चों को अलग रखने की योजना बनाने लगते हैं, ताकि महीने के बीच में पैसों की कमी न हो.

EMI और किस्तों का बोझ

कई युवा फोन, लैपटॉप और दूसरी जरूरी चीजें किस्तों पर खरीदते हैं. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का बिल और दूसरी हर महीने की किस्तें भी चुकानी होती हैं. सैलरी आते ही इन पैसों का भरपाई करना उनकी प्रायरिटी बन जाता है. यही वजह है कि कई जेन जी पहले से ही तय कर लेते हैं कि इस महीने कितने पैसे किस्तों में चले जाएंगे.

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बचत भी है जरूरी

जेन जी सिर्फ आज के खर्चों के बारे में नहीं सोचती, बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी पैसे बचाना चाहती है. कोई घूमने के लिए पैसे जोड़ रहा है, तो कोई अपना घर खरीदने या किसी बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए बचत कर रहा है. अचानक आने वाली जरूरतों के लिए भी कुछ पैसे अलग रखना जरूरी लगता है.

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ऑनलाइन खर्चों पर नजर

खाने का सामान मंगाना, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर दोस्तों के साथ घूमना और एंटरटेनमेंट पर खर्च करना अब युवाओं की डेली लाइफ का हिस्सा है. कई बार छोटे-छोटे खर्च महीने के आखिर तक बड़ी रकम बन जाते हैं. इसलिए जेन जी पहले से ही तय करना चाहती है कि कहां खर्च करना है और कहां पैसे बचाने हैं.

सुकून से महीना बिताने की कोशिश

दरअसल, सैलरी आने से पहले खर्चों का हिसाब लगाना सिर्फ पैसों की चिंता नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर तरीके से संभालने की कोशिश भी है. जेन जी चाहती है कि जरूरी खर्च पूरे हों, थोड़ी बचत हो और महीने के आखिर में किसी से पैसे उधार न मांगने पड़ें. उसके लिए अच्छी कमाई के साथ पैसों को सही तरीके से संभालना भी उतना ही जरूरी हो गया है.

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