मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गोरखपुर जिले में इन दिनों प्रशासनिक गलियारों में एक दिलचस्प संयोग चर्चा का विषय बना हुआ है. जिले के चार महत्वपूर्ण विकास एवं प्रशासनिक संस्थानों की जिम्मेदारी एक ही 2020 बैच के चार आईएएस अधिकारियों के पास है. खास बात यह है कि ये चारों अधिकारी एक ही बैच के होने के साथ आपस में अच्छे मित्र भी बताए जा रहे हैं.

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ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह महज एक प्रशासनिक संयोग है या फिर गोरखपुर के विकास कार्यों को बेहतर गति देने और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोई विशेष रणनीति? हालांकि, इन नियुक्तियों के पीछे किसी विशेष प्रयोग या योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन चारों अधिकारियों की एक साथ महत्वपूर्ण पदों पर मौजूदगी ने इस चर्चा को जरूर दिलचस्प बना दिया है.

गोरखपुर में शहरी विकास, नगर निगम की व्यवस्थाओं, औद्योगिक निवेश और ग्रामीण विकास जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिम्मेदारी अब 2020 बैच के इन अधिकारियों के पास है. इन सभी विभागों का काम भले ही अलग-अलग हो, लेकिन इनके कार्यों का सीधा संबंध जिले के समग्र विकास से है.

1. अभिनव गोपाल – उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA)

आईएएस अधिकारी अभिनव गोपाल गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. शहर के सुनियोजित विस्तार, आवासीय योजनाओं, नए गोरखपुर की परिकल्पना, मास्टर प्लान और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में जीडीए की अहम भूमिका है. उनके सामने शहर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारने की चुनौती है.

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2. अजय जैन – नगर आयुक्त, गोरखपुर नगर निगम

आईएएस अधिकारी अजय जैन नगर निगम के नगर आयुक्त हैं. शहर की साफ-सफाई, जल निकासी, सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना नगर निगम की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है. शहर के बढ़ते दायरे और आबादी के अनुरूप नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना उनके कार्यक्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

3. विशाल कुमार – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA)

आईएएस अधिकारी विशाल कुमार गीडा के सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, निवेश को प्रोत्साहन, औद्योगिक भूखंडों का विकास, उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना और रोजगार के अवसर बढ़ाना गीडा की महत्वपूर्ण भूमिका है. औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं.

4. अभिषेक कुमार – मुख्य विकास अधिकारी (CDO), गोरखपुर

आईएएस अधिकारी अभिषेक कुमार ने गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी का कार्यभार संभाला है. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायतों के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके पास है. गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और सरकारी योजनाओं की समयबद्ध प्रगति उनके कार्यक्षेत्र के प्रमुख विषय हैं.

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एक ही बैच, अलग-अलग जिम्मेदारियां और विकास का साझा लक्ष्य

इन चारों अधिकारियों की तैनाती को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि गोरखपुर के विकास की कई बड़ी योजनाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. उदाहरण के तौर पर शहर के विस्तार के लिए जीडीए की योजनाएं, नगर निगम की नागरिक सुविधाएं, गीडा का औद्योगिक विस्तार और सीडीओ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का संचालन एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं.

यदि इन विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है तो विकास परियोजनाओं की योजना बनाने से लेकर उनके क्रियान्वयन तक कई स्तरों पर सहयोग मिल सकता है. इससे योजनाओं में अनावश्यक देरी कम करने, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा में मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है.

मुख्यमंत्री की कर्मभूमि होने के कारण भी महत्वपूर्ण है गोरखपुर

गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि होने के साथ उनका पूर्व संसदीय क्षेत्र भी रहा है. ऐसे में यहां होने वाले विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रदेश ही नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों की भी नजर रहती है.

एक ही बैच के चार युवा आईएएस अधिकारियों का जिले के महत्वपूर्ण पदों पर होना अपने आप में चर्चा का विषय है. हालांकि, इन नियुक्तियों को किसी खास रणनीति का हिस्सा बताने के लिए आधिकारिक पुष्टि आवश्यक होगी.

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अब असली परीक्षा धरातल पर दिखने वाले विकास की

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक ही बैच के इन चार अधिकारियों की मित्रता और आपसी तालमेल प्रशासनिक कामकाज में भी सकारात्मक परिणाम दे पाएगा? क्या जीडीए, नगर निगम, गीडा और विकास विभाग मिलकर गोरखपुर के विकास की योजनाओं को नई गति दे सकेंगे?

इसका जवाब आने वाले समय में इनके कामकाज और जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों से मिलेगा. प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों का आपसी समन्वय महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसी भी व्यवस्था की वास्तविक सफलता का आकलन जनता को मिलने वाली सुविधाओं, रोजगार के अवसरों, बेहतर शहरी व्यवस्था और गांवों में होने वाले विकास से ही किया जाएगा.

फिलहाल गोरखपुर में 2020 बैच के इन चार IAS अधिकारियों की तैनाती ने एक नई प्रशासनिक चर्चा को जन्म दे दिया है. यह महज संयोग है या कोई विशेष प्रयोग, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता की उम्मीदें इन चारों अधिकारियों से जरूर बढ़ गई हैं.

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