एआर रहमान बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकारों में शुमार हैं. उनका म्यूजिक और गाने किसी भी फिल्म में जान फूंक देते हैं. हालांकि, नितेश तिवारी की 'रामायण' में उनके संगीत को अब तक मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का संगीत तैयार करने में रहमान को पूरे 3 साल लगे हैं?

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रामायण को लेकर क्या बोले रहमान?

ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने खुद इस बात का खुलासा किया है. रहमान ने बताया कि उन्होंने रणबीर कपूर स्टारर रामायण फिल्म पर लगभग तीन साल काम किया. इस दौरान उन्होंने कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं लिया.

'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया' (IFFI) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहमान ने बताया कि दो हिस्सों में बनी इस बड़ी फिल्म का संगीत तैयार करने में काफी ज्यादा समय और मेहनत लगी है. रहमान ने खुलासा किया कि उन्होंने जर्मन संगीतकार हैंस जिमर के साथ मिलकर रामायण का म्यूजिक तैयार किया है.

12-13 बार बनाया गया 'रावण तांडव'

एक गाना जिसे फाइनल करने में कई बार कोशिश करनी पड़ी, वो था 'रावण तांडव'. रहमान ने बताया कि टीम ने 'रावण तांडव' के 12 से 13 वर्जन पर काम किया था, जिसके बाद एक ऐसा वर्जन चुना गया जो सभी को पसंद आया. इस बारे में वो बोले- हम तीन साल से 'रामायण' के संगीत, थीम और बाकी चीजों पर काम कर रहे हैं. इनमें से कुछ के तो 12-13 वर्जन बने हैं. 'रावण तांडव' के भी असल में 12-13 वर्जन बने और फिर आखिरकार हमें एक ऐसा वर्जन मिला, जो सबको पसंद आया.

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रामायण के लिए ठुकराईं बड़ी फिल्में

एआर रहमान ने यह भी खुलासा किया कि 'रामायण' पर काम करने के लिए उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए, जिनमें कुछ जाने-माने निर्देशकों की फिल्में भी शामिल थीं. उन्होंने कहा कि वो कई अलग चीजों के बीच अपना ध्यान बांटना नहीं चाहते थे, बल्कि इस महाकाव्य की दुनिया पर ही फोकस करना चाहते थे.

इस बारे में उन्होंने आगे कहा- यह प्रोसेस बहुत खूबसूरत था. 'रामायण' की वजह से मैंने करीब 10-12 फिल्में छोड़ दीं, ताकि उसी माहौल और फोकस में रह सकूं. मैंने कई बड़े और अहम फिल्ममेकर्स के ऑफर्स ठुकराए और मुझे इस पर गर्व है.

क्या देखकर फिल्में साइन करते हैं रहमान?

एआर रहमान ने यह भी बताया कि वो क्या देखकर कोई फिल्म एक्सेप्ट करते हैं. उन्होंने कहा कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को अहमियत देते हैं, जो उन्हें क्रिएटिवली दिलचस्प लगते हैं. उन्हें और उनकी टीम को कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं. उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि मैं इसका आनंद लेता हूं. मैं तभी हां कहता हूं जब मुझे सच में कोई प्रोजेक्ट पसंद आता है और मैं उसे एन्जॉय करता हूं. इससे मेरी पूरी टीम भी एक्साइटेड हो जाती है.

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