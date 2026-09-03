चंदौली में भारी बारिश से लबालब हुए तीन बड़े डैम, लतीफ शाह और चंद्रप्रभा बांध से छोड़ा जा रहा पानी, बाढ़ का खतरा बढ़ा!

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पिछले तीन-चार दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लतीफ शाह, चंद्रप्रभा और मूसाखांड डैम पूरी तरह से लबालब भरकर ओवरफ्लो हो गए हैं. जलाशयों के तटबंधों को सुरक्षित रखने और पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा नियमित रूप से जल डिस्चार्ज किया जा रहा है. लतीफ शाह डैम से करीब 7 से 8 फीट पानी नीचे गिर रहा है, जिसे देखने और सेल्फी लेने के लिए स्थानीय लोग जुट रहे हैं. इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं.

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डैमों से ओवरफ्लो और निचले इलाकों में खतरा

लतीफ शाह और चंद्रप्रभा डैम में क्षमता से अधिक पानी भरने के कारण छोटी-छोटी नदियों के माध्यम से पानी निचले इलाकों की ओर बह रहा है. इससे निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ जैसी स्थिति और समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा बन गया है.

स्थानीय लोगों ने जताई चिंता

चकिया के लतीफ शाह और नौगढ़ के चंद्रप्रभा डैम पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार जलाशयों में अधिक पानी भरा है. पिछले दो दिनों से हो रहे ओवरफ्लो के कारण पानी नीचे जाकर लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है.

जिला प्रशासन और डीएम की निगरानी

चंदौली के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग खुद पूरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. आपदा प्रबंधन की टीमों को एक्टिवेट कर दिया गया है. डीएम ने बताया कि जलाशयों से थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि निचले इलाकों में अचानक बाढ़ न आए.

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