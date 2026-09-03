1000 घरों को रिलीफ किट, 96 लोगों को 1.20 लाख का चेक... फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. इसके बाद उनका हेलीकॉप्टर तय हेलीपैड पर उतरा. हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री सीधे जनसभा स्थल की ओर रवाना हो गए.

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जनसभा स्थल पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की. उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों का हाल-चाल जाना और उन्हें राहत सामग्री बांटी. सरकार की ओर से पीड़ितों की हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया गया.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 96 बाढ़ पीड़ितों को 1.20-1.20 लाख रुपये के चेक सौंपे. ये आर्थिक सहायता उनके नुकसान की भरपाई के लिए दी गई है. इसके साथ ही 66 प्रभावित लोगों को पट्टे की जमीन के प्रमाण पत्र बांटे गए, ताकि वो अपने रहने का इंतजाम कर सकें.

बाढ़ की मार झेल रहे एक हजार पीड़ितों को राहत किट दी गई. इस किट में राशन और रोजमर्रा की जरूरत का सामान शामिल है.

बाढ़ पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा

फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी नो कहा, 'आज मुझे बाढ़ प्रभावित तीनों तहसीलों का निरीक्षण करने का मौका मिला. आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं है. ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार आपके साथ खड़ी है और आपके लिए वो हर मदद आप तक पहुंचाने का काम करेगी जिसकी आपको जरूरत होगी.'

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सीएम योगी ने आगे कहा, 'अब आप देखो आपके फर्रुखाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आ रहा है और ये आपको जोड़ेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ में. एक जंक्शन बन रहा है फर्रुखाबाद. अब फर्रुखाबाद के पास भी अपना एक्सप्रेस वे होगा.'

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किसानों को भी मिलेगा मुआवजा

योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए भी राहत भरी खबर सुनाई. उन्होंने घोषणा की कि बाढ़ से जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, उसके सर्वे का भी निर्देश दिया गया है. सर्वे की रिपोर्ट आते ही अन्नदाता किसानों के खाते में जनप्रतिनिधियों के जरिए धनराशि भेजी जाएगी.

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