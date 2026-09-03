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POCSO में फंसा 'TV का संस्कारी' एक्टर! फर्जी निकले डॉक्यूमेंट्स, 2 महीने से जेल में बंद, कब होगा रिहा?

रोहित चंदेल POCSO केस में करीब दो महीने से हिरासत में हैं. अब चार्जशीट और मेडिकल रिकॉर्ड में कथित गलत जानकारियों को लेकर सवाल उठे हैं. वकील का दावा है कि इसका असर उनकी जमानत, करियर और रोजी-रोटी पर पड़ा है.

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रोहित चंदेल की बढीं मुश्किलें! (Credit: Instagram/therohitchandel)
रोहित चंदेल की बढीं मुश्किलें! (Credit: Instagram/therohitchandel)

टीवी शो ‘सैराब’ में नजर आ चुके एक्टर रोहित चंदेल इन दिनों POCSO केस को लेकर करीब दो महीने से हिरासत में हैं. अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें केस की चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों में दर्ज कुछ जानकारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. रोहित के वकील का दावा है कि दस्तावेजों में दर्ज इन गलतियों का असर एक्टर की जमानत की कार्यवाही के साथ-साथ उनके करियर और रोजी-रोटी पर भी पड़ा है.

रोहित को 10 जुलाई 2026 को POCSO केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर 2026 को होनी है.

चार्जशीट में एक्टर की जगह लिखा ‘बिजनेसमैन’?

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एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, केस से जुड़े दस्तावेजों में कई कथित विसंगतियां सामने आई हैं. सबसे पहले रोहित के पेशे को लेकर सवाल उठ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, चार्जशीट में उनके काम से जुड़ी चीजों को बिजनेसमैन यानी कारोबारी दर्ज किया गया है, जबकि रोहित पेशे से एक्टर हैं.

यही नहीं, उनके धर्म को लेकर भी कथित तौर पर अलग जानकारी दर्ज होने की बात सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, दस्तावेजों में रोहित का धर्म मुस्लिम लिखा गया, जबकि गिरफ्तारी के समय रोहित ने खुद को ‘हिंदू राजपूत’ बताया था.

शादीशुदा या सिंगल? मेडिकल रिकॉर्ड में भी अलग जानकारी

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मामले में एक और चौंकाने वाली बात रोहित की मैरिटल स्टेटस को लेकर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, मेडिकल रिकॉर्ड में उन्हें ‘शादीशुदा’ बताया गया है. वहीं रोहित का कहना है कि वह सिंगल और अविवाहित हैं. रोहित के मुताबिक, वह अकेले रहते हैं और उनकी शादी नहीं हुई है. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बहन शादीशुदा हैं, जबकि उनका भाई अपने माता-पिता के साथ रहता है.

रोहित चंदेल की वकील सवीना बेदी सचर दस्तावेजों में दर्ज इन गलतियों को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में उनके क्लाइंट की मैरिटल स्टेटस गलत तरीके से ‘मैरिड’ दर्ज की गई, जबकि वह अविवाहित हैं. वकील के मुताबिक, रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज होने का असर रोहित पर पड़ा है और उनकी जमानत की कार्यवाही भी प्रभावित हुई है.

‘करियर और रोजी-रोटी पर पड़ा गंभीर असर’

वकील ने यह भी दावा किया कि मामले की कार्यवाही में हो रही देरी से रोहित के प्रोफेशनल करियर को बड़ा नुकसान हुआ है. उनके मुताबिक, रोहित के काम के मौके और आजीविका प्रभावित हुई है और उनकी प्रतिष्ठा को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है.

जिस एक्टर का करियर टीवी की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा था, वह अब करीब दो महीने से हिरासत में हैं और इस केस का असर उनके काम पर भी पड़ने का दावा किया जा रहा है.

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कौन हैं रोहित चंदेल?

रोहित चंदेल महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के शाहादा से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने साल 2014 में टीवी शो ‘हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद रोहित ने ‘चंद्रगुप्त मौर्य’, ‘कसौटी जिंदगी के’ ‘पांड्या स्टोर’ जैसे शोज में काम किया. ‘काशिबाई बाजीराव बल्लाल’ में उन्होंने बाजी राव का किरदार निभाया था, जबकि ‘पांड्या स्टोर’ में वह धवल मकवाना के रोल में नजर आए.

उनके दूसरे कामों में ‘एस्केप लाइव’ भी शामिल है. हाल ही में रोहित को ‘सैराब’ में ईशान के किरदार में देखा गया था. अब सबकी नजर 4 सितंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर है. फिलहाल केस में लगाए गए आरोपों और दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी को लेकर सामने आए दावों पर कानूनी प्रक्रिया जारी है. अदालत का अंतिम फैसला इस मामले में निर्णायक होगा.

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