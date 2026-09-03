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Budh Gochar 2026: कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बुध गोचर, 4 राशियों को होगा धन लाभ

Budh Gochar 2026: कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बुध का गोचर होने जा रहा है. जानें किन 4 राशियों को बुध के राशि परिवर्तन से धन लाभ, करियर में सफलता और शुभ परिणाम मिल सकते हैं.

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कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बुध का गोचर होने जा रहा है.
कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बुध का गोचर होने जा रहा है.

Budh Gochar 2026: ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव ज्योतिष में खास महत्व रखता है. सितंबर की शुरुआत में बुध अपनी राशि बदलने जा रहे हैं. 7 सितंबर 2026 को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार, गणना और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है. खास बात यह है कि कन्या राशि बुध की अपनी राशि है, इसलिए इस गोचर को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है .

बुध के इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग हो सकता है. हालांकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मेष, कन्या, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर खास तौर पर सकारात्मक परिणाम दे सकता है. इन राशि वालों को नौकरी, कारोबार, धन और अटके हुए कामों में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं .

मेष राशि- करियर में मिल सकती है नई दिशा

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बुध का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है. नौकरी कर रहे लोगों को नई जिम्मेदारी या आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है . कार्यक्षेत्र में आपकी बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है .

कारोबार करने वाले जातकों को नई डील या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है .अगर लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं तो इस दौरान प्रयास तेज करना फायदेमंद हो सकता है .

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कन्या राशि- आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ेगी

बुध का प्रवेश कन्या राशि में ही होने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष माना जा रहा है. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है .

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत- समझदारी की तारीफ हो सकती है .कारोबारियों के लिए भी नए अवसर बन सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिहाज से अनुकूल रह सकता है.

तुला राशि- अटके काम होंगे पूरे

तुला राशि वालों के लिए बुध का गोचर सुख-सुविधाओं और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. लंबे समय से अटका कोई काम दोबारा गति पकड़ सकता है .

घर, जमीन या वाहन से जुड़ी योजना आगे बढ़ सकती है. अचानक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है. नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले दस्तावेजों और शर्तों की अच्छी तरह जांच करना बेहतर रहेगा .

कुंभ राशि- धन लाभ के बनेंगे योग

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य का साथ लेकर आ सकता है. नौकरी और कारोबार में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं. व्यापारियों को कोई लाभकारी डील मिल सकती है, जिससे भविष्य में कमाई के रास्ते खुल सकते हैं .

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निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ की संभावना बन सकती है. लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और कामकाज में तेजी आएगी. विदेश या दूर स्थान से जुड़े किसी अवसर की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है .

बुध गोचर का किन क्षेत्रों पर असर?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध का संबंध बुद्धि, वाणी, शिक्षा, लेखन, व्यापार, गणित, संचार और तर्क क्षमता से माना जाता है .इसलिए बुध की मजबूत स्थिति का प्रभाव इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए विशेष माना जाता है .

इस गोचर के दौरान विद्यार्थी पढ़ाई पर बेहतर फोकस कर सकते हैं. लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, बैंकिंग, अकाउंटिंग, शिक्षा और व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना मानी जाती है. बातचीत और समझदारी से लिए गए फैसले आर्थिक और पेशेवर मोर्चे पर फायदा पहुंचा सकते हैं .

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