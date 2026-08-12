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ट्रंप ने खुद को जगाने के लिए लड़की हायर की? वायरल हो रही ये मिस्ट्री गर्ल

डोनाल्ड ट्रंप का एक मीटिंग के दौरान ऊंघते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें उनके पीछे एक महिला खड़ी है. वह जैसे ही अपने पेट पर हाथ रखती है. ट्रंप की नींद खुल जाती है. अब आनलाइन यह चर्चा होने लगी है कि ट्रंप ने खुद को नींद से जगाने के लिए एक लड़की को हायर कर रखा है.

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मीटिंग में ऊंघ रहे ट्रंप की पीछे खड़ी दिखी मिस्ट्री गर्ल (Photo - X/@EthanLevins2)
मीटिंग में ऊंघ रहे ट्रंप की पीछे खड़ी दिखी मिस्ट्री गर्ल (Photo - X/@EthanLevins2)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को जगाने के लिए महिला को काम पर रखा हैं? ऑनलाइन ऐसी अफवाहें तेजी से फैल रही हैं. इन दिनों तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक महिला ट्रंप के पीछे खड़ी नजर आ रही है. कहा जा रहा है कि इस 'रहस्यमयी' को ट्रंप को नींद से जगाने के लिए काम पर रखा गया है. उसके पास ऐसा करने के लिए एक विशेष 'बजर' भी है।

डोनाल्ड ट्रंप काम पर ऊंघते रहने की वजह से ऑनलाइन मजाक के पात्र बन गए हैं.   इससे पहले वे वर्षों से पूर्व राष्ट्रपति बिडेन की कथित सुस्ती का नियमित रूप से मजाक उड़ाते रहे थे और उन्हें बार-बार 'स्लीपी जो' कहकर पुकारते थे.

सोशल मीडिया पर एक नई थ्योरी तेजी से फैल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक विशेष कर्मचारी को नियुक्त किया है. इस महिला स्टाफ का काम मीटिंग्स में ट्रंप को झपकी आने पर जगाने का है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, कई ऑनलाइन यूजर्स का दावा है कि उस कर्मचारी के पास एक 'बजर' है, जिसे वह राष्ट्रपति को नींद आने पर दबा देती है.

ये सारी अजीबोगरीब अफवाहें तब शुरू हुईं जब 10 अगस्त को ओवल ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप के अपनी आंखें खुली रखने में असमर्थ दिखने का एक वीडियो वायरल हुआ.

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तेज नजर वाले दर्शकों ने तब गौर किया कि जब भी प्रेसिडेंट को नींद आने लगती थी, तो उनके पीछे खड़ी एक महिला जाहिर तौर पर अपना पेट दबाती थी. इसके बाद ट्रंप की आंखें खुल जाती थीं.

किस तरह की थ्योरी ऑनलाइन हो रही वायरल
यूजर्स ने यह अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं. उस मिस्ट्री महिला के पास एक रहस्यमयी बजर है. इस महिला को इसलिए काम पर रखा गया है कि राष्ट्रपति मीटिंग में पूरी तरह से सो न जाएं. इससे पहले उन्हें जगा दिया जाए. 

ऑनलाइन यूजर्स की थ्योरी के मुताबिक दावा किया गया है कि उस महिला ने अपने पेट पर एक बटन लगवा रखा है. जब उसे पता चलता है कि ट्रंप सो गए , तो वह अपना हाथ हिलाकर बटन दबा देती है. इससे वह जाग जाते हैं. लोग उसे 'द जैपर' कह रहे हैं. 

हालांकि, कई लोगों ने इसे सिर्फ अफवाह बताया है.  कुछ यूजर्स इस विचार को खारिज करते भी दिखे और ऐसी थ्योरी में कई खामियां गिना दी. एक यूजर ने बताया कि चूंकि बजर बजाने वाली महिला राष्ट्रपति के पीछे खड़ी है. ऐसे  उसके लिए ट्रंप की आंखें देखना मुश्किल होगा.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर वायरल है ट्रंप फैमिली की ये ब्यूटी गर्ल! गोल्फ की हैं शौकीन

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हालांकि, उस महिला की पहचान मीडिया उद्यमी और टिप्पणीकार जेमी लीघ फ्रैंकलिन के रूप में भी की जा रही है. उनकी उम्र 27 साल है.  वह 'द कंजर्वेटर' नामक वेबसाइट की फाउंडर हैं, जो स्वयं को एक कल्चरल पावर बताती है. उन्होंने पहले ट्रम्प प्रशासन के अंदर भी काम किया है. हालांकि, उन्होंने इन अफवाहों और अटकलों पर अबतक कोई टिप्पणी नहीं की है.

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