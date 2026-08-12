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Plants That Grow In Water: ना मिट्टी चाहिए और ना ही गमला, सिर्फ पानी में आसानी से उग सकते हैं ये 5 पौधे; घर को देंगे खूबसूरत लुक

Plants That Grow In Water: क्या आप बिना मिट्टी और गमले के घर को हरा-भरा बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज हम आपको ऐसे 5 पौधों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप सिर्फ पानी में आसानी से उगा सकते हैं. ये घर को खूबसूरत लुक देंगे और हरा-भरा भी बनाएंगे.

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लकी बैम्बू प्लांट भी आसानी से पानी में उगाया जा सकता है. (Photo: ITG)
लकी बैम्बू प्लांट भी आसानी से पानी में उगाया जा सकता है. (Photo: ITG)

Plants That Grow In Water: घर में हरियाली किसे पसंद नहीं होती? खिड़की के पास रखा हरा-भरा पौधा पूरे कमरे का लुक बदल देता है और घर में लगे पौधों से ज्यादा फ्रेश महसूस कराते हैं. लेकिन पौधे लगाने के नाम पर जैसे ही मिट्टी, गमले, खाद और रोजाना देखभाल की बात आती है, कई लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाता है. खासकर छोटे फ्लैट या ऑफिस में रहने वालों के लिए पौधों के लिए ज्यादा जगह निकालना भी आसान नहीं होता.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर पौधे को उगाने के लिए मिट्टी से भरा बड़ा गमला जरूरी नहीं होता? कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें अच्छे से ग्रो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी की जरूरत होती है. यानी एक सुंदर कांच का जार, बोतल या ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए और सही पौधे की कटिंग डालकर घर के किसी रोशन कोने में रख दीजिए. कई लोगों को लगता है कि पानी में सिर्फ मनी प्लांट उगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. आज हम आपको मनी प्लांट के अलावा ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप आसानी से पानी में उगा सकते हैं. इन्हें पानी में उगाने का तरीका न सिर्फ आसान है, बल्कि घर को एक खूबसूरत और नेचुरल लुक भी दे सकता है.

1. लकी बैम्बू देगा घर को खूबसूरत लुक: इस लिस्ट में पहला नाम लकी बैम्बू का है. ये उन पौधों में शामिल है जिन्हें पानी में आसानी से रखा जा सकता है. इसे मिट्टी की जगह किसी ट्रांसपेरेंट कांच के कंटेनर में पानी भरकर लगाया जा सकता है. इसकी सीधी और हरी डंडियां घर को काफी खूबसूरत और साफ-सुथरा लुक देती हैं. इसे ऐसी जगह रखना सही रहता है, जहां सीधी और तेज धूप न आती हो. समय-समय पर पानी बदलते रहें, ताकि जड़ों के आसपास गंदगी जमा न हो.

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2. स्पाइडर प्लांट से घर में आएगी हरियाली: स्पाइडर प्लांट अपने लंबे और पतले पत्तों की वजह से देखने में बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है. इसकी छोटी कटिंग को पानी में रखकर जड़ें ग्रो की जा सकती हैं. इसे कांच के ग्लास या छोटे जार में रखा जाए तो ये घर की सजावट में काम आ सकता है. अगर आपके घर में ज्यादा जगह नहीं है, तो ये पौधा छोटी शेल्फ, खिड़की या टेबल के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

3. एग्लोनेमा भी पानी में बढ़ सकता है: एग्लोनेमा यानी चाइनीज एवरग्रीन अपने हरे और खूबसूरत पत्तों के लिए जाना जाता है. इसे भी कटिंग के जरिए पानी में उगाने की कोशिश की जा सकती है. इसकी खासियत इसका घना लुक है, जिससे कमरे में तुरंत हरियाली नजर आने लगती है. इसके लिए साफ पानी और रोशनी वाली जगह अच्छी रहती है. हालांकि इसे बहुत तेज धूप में नहीं रखना चाहिए.

4. स्नेक प्लांट की कटिंग को पानी में दें नई शुरुआत: स्नेक प्लांट आमतौर पर मिट्टी वाले गमले में नजर आता है, लेकिन इसकी कटिंग से पानी में भी जड़ें उगाई जा सकती हैं. इसके मोटे और सीधे पत्ते घर को मॉडर्न लुक देते हैं. अगर आपके पास पहले से स्नेक प्लांट है, तो उसकी हेल्दी कटिंग से पानी में ग्रोथ शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं. बस ध्यान रखें कि पानी साफ रहे.

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5. सिंगोनियम से छोटा सा वाटर गार्डन बनाएं: सिंगोनियम अपने तीर जैसी पत्तियों के कारण आसानी से पहचाना जाता है. इसकी कटिंग पानी में रखकर जड़ें ग्रो की जा सकती हैं. छोटा जार या ट्रांसपेरेंट बोतल इसके लिए काफी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें जड़ें भी दिखाई देती हैं.

आप इसे ऑफिस डेस्क, रसोई की खिड़की या कमरे की किसी छोटी शेल्फ पर रख सकते हैं. थोड़ी सी जगह में भी ये आपके घर को हरा-भरा बनाने का काम कर सकता है.

पानी में पौधे लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान
पानी में पौधा उगाना आसान जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे बिल्कुल देखभाल की जरूरत नहीं होगी. सबसे पहले साफ पानी का इस्तेमाल करें और पानी को समय-समय पर बदलते रहें. अगर पानी में बदबू आने लगे तो तुरंत कंटेनर साफ करें.

पौधों को तेज धूप में रखने के बजाय उनकी जरूरत के हिसाब से हल्की या इनडायरेक्ट रोशनी वाली जगह चुनें. साथ ही, हर पौधे की जरूरत अलग होती है, इसलिए उसकी ग्रोथ देखकर देखभाल करें.

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