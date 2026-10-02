'महिलाएं सिर्फ खाना नहीं बनातीं, क्रिकेट भी खेलती हैं...', पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने शाहिद आफरीदी पर किया पलटवार

पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना इन दिनों कनाडा सुपर 60 में भाग ले रही हैं. वैंकूवर एंकर्स टीम का हिस्सा फातिमा का एक सोशल मीडिया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लजीज व्यंजन का आनंद लेती नजर आ रही हैं. हालांकि वीडियो के आखिर में कही गई उनकी बात ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी.

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फातिमा सना ने वीडियो के अंत में महिलाओं की क्षमता को लेकर टिप्पणी की. उनकी बात का आशय था कि महिलाएं सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि क्रिकेट खेल सकती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं. इसी टिप्पणी को पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, फातिमा ने वीडियो में आफरीदी का नाम नहीं लिया.

आफरीदी ने क्या कहा, जिससे छिड़ा विवाद?

फतिमा सना के बयान के बाद शाहिद आफरीदी का पुराना विवाद भी सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में आ गया है. 2019 में अपनी आत्मकथा 'गेम चेंजर' को लेकर आफरीदी विवादों में आए थे. उन्होंने लिखा था कि वह अपनी बेटियों को सार्वजनिक खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देंगे और इसके पीछे उन्होंने सामाजिक और धार्मिक कारणों का हवाला दिया था. उनके इस रुख की आलोचना हुई थी. आफरीदी की महिला क्रिकेट को लेकर एक पुरानी टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी महिलाओं के खाना अच्छा बनाने की बात कही थी.

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फातिमा सना पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं. 24 वर्षीय ऑलराउंडर ने 64 विमेंस वनडे इंटरनेशनल मैचों में 85 विकेट हासिल किए हैं. वहीं विमेंस टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम पर 72 विकेट दर्ज हैं. गेंदबाजी के अलावा फातिमा निचले क्रम में बल्लेबाजी से भी टीम को उपयोगी योगदान देने की क्षमता रखती हैं.

फातिमा सना की अगुवाई में पाकिस्तान ने एशियन गेम्स 2026 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता. इस उपलब्धि ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके नेतृत्व और प्रदर्शन को और मजबूती दी. यही वजह है कि उनका हालिया बयान सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा तक सीमित नहीं रहा. पाकिस्तान में महिला क्रिकेट को लेकर पहले से चल रही बहस के बीच फातिमा की टिप्पणी ने एक बार फिर इस सवाल को सामने ला दिया है कि महिला खिलाड़ियों को उनकी खेल क्षमता के आधार पर किस तरह देखा जाता है.

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