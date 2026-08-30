scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घरेलू झगड़ा, बहन का घर और रेलवे ट्रैक... पति-पत्नी के रूठने मनाने की कहानी में खौफनाक मोड़

अहमदाबाद में पति अपनी नाराज पत्नी को मनाने पहुंचा था. पत्नी पिछले 10 दिनों से बहन के घर रह रही थी. लेकिन बात मनाने से शुरू हुई और चाकू से हमले तक पहुंच गई. पत्नी घायल हालत में अस्पताल पहुंच गई. पति वहां से निकलकर अमरेली चला गया. कुछ ही देर बाद खबर आई कि जिस पति पर पत्नी पर हमला करने का आरोप है, उसकी भी मौत हो गई.

Advertisement
X
नाराज होकर बहन के घर चली गई थी पत्नी. (Photo: ITG)
नाराज होकर बहन के घर चली गई थी पत्नी. (Photo: ITG)

अहमदाबाद में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां पति से बार-बार होने वाले झगड़ों से परेशान होकर पत्नी करीब 10 दिनों से अपनी बहन के घर रह रही थी. पति उसे मनाने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि उसने पत्नी पर चाकू से कई वार कर दिए. इसके बाद पति वहां से निकल गया और अमरेली जिले के ढसा में रेलवे लाइन पर उसकी मौत की खबर सामने आई.

मामला अहमदाबाद के निकोल इलाके और अमरेली के ढसा का है. पुलिस के मुताबिक, 42 साल की रेखा अपने पति भावेश बारैया के साथ अमरेली के लाठी में रहती थी. दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. लगातार झगड़ों से परेशान होकर रेखा करीब 10 दिन पहले अहमदाबाद आ गई थी. वह निकोल में रहने वाली अपनी 37 साल की बहन संगीता गोस्वामी के घर रह रही थी. 29 अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे भावेश अहमदाबाद के निकोल पहुंचा. वह पत्नी को मनाने आया था.

दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि भावेश ने रेखा पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस के मुताबिक, भावेश ने रेखा के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर कई वार किए.

सम्बंधित ख़बरें

घर के आंगन में जलाया था पत्नी का शव. (Photo: ITG)
सब्जी नहीं बनाई तो पत्नी की हत्या कर दी! आंगन में जलाया शव
Husband kills wife with axe due to a domestic dispute, sits near her body
'मां बोल नहीं रही, लगता है मर गई', पत्नी की हत्या के बाद बेटे से बोला पिता
मौत से पहले बनाया 3.52 मिनट का वीडियो.(Photo: Bhargavi Joshi/ITG)
'पत्नी को मारा नहीं, वध किया...', हत्या के बाद ट्रेन के आगे कूदा पति
Bihar Champaran case (Photo: Pexels)
दहेज में भैंस नहीं मिली तो कर दी पत्नी की हत्या! हुई उम्रकैद
आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है (Photo ITG)
आगरा में निकाह के 3 महीने बाद ही पति ने कर दी हत्या
Advertisement

यह भी पढ़ें: 'मां बोल नहीं रही, लगता है मर गई', कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या के बाद बेटे से बोला पिता

रेखा गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. वहीं हमला करने के बाद भावेश वहां से निकल गया. निकोल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. भावेश की तलाश की जा रही थी. इसी दौरान जांच के बीच पुलिस को एक और जानकारी मिली.

अमरेली जिले के ढसा में रेलवे लाइन पर भावेश की मौत हो गई थी. पुलिस के मुताबिक, भावेश ने आत्महत्या की. यानी एक तरफ अहमदाबाद में पत्नी पर चाकू से हमला हुआ था और दूसरी तरफ कुछ ही समय बाद अमरेली से पति की मौत की खबर सामने आ गई. अब इस पूरे मामले की जांच दो अलग-अलग जगहों की पुलिस कर रही है.

निकोल पुलिस रेखा पर हुए हमले की जांच में जुटी है. इस मामले में केस दर्ज किया गया है. वहीं अमरेली जिले की ढसा पुलिस भावेश की मौत की जांच कर रही है. अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस सुबह दोनों के बीच आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ था और घटना के बाद भावेश अमरेली कैसे पहुंचा. फिलहाल रेखा का अस्पताल में इलाज चल रहा है और दोनों घटनाओं की जांच पुलिस कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    तमिलनाडु की विजय सरकार ने घटा दी स्टालिन की सिक्योरिटी |
    दो महीने के लिए 60 लाख, सालाना 4 करोड़ का पैकेज! HFT नौकरियां बन रही युवाओं की पसंद |
    घरेलू झगड़ा, बहन का घर और रेलवे ट्रैक... पति-पत्नी के रूठने मनाने की कहानी में खौफनाक मोड़ |
    Nepali Sel Roti Recipe: घर पर बनाएं नेपाल की मशहूर सेल रोटी, खाने में लाजवाब और बनाना है आसान |
    अल्टीमेटम खत्म, महापंचायत की तैयारी: अंकित बालियान हत्याकांड से शामली में जबरदस्त आक्रोश, एक्शन में यूपी STF |
    ब्‍याज से 50 लाख की कमाई, सिर्फ इतना निवेश... गजब है ये स्‍कीम! |
    LIVE: उज्बेकिस्तान के योग कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, थोड़ी देर में राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक |
    How To Resue Old Smartphone: घर में रखा पुराना फोन आएगा काम, ऐसे बनाएं वायरलेस माउस |
    न कोई रुतबा, न VIP ट्रीटमेंट...मेट्रो में खड़े जवागल श्रीनाथ की सादगी ने जीता दिल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement