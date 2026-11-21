उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस से बड़ी चूक हो गई. दरअसल, यहां पुलिसकर्मियों ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गलती से गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया. शनिवार को ओवैसी जैसे ही सर्किट हाउस पहुंचे, पुलिस के जवानों ने उन्हें सलामी दी. ओवैसी भी वहां खड़े होकर सलामी लेते नजर आए.

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मामला सामने आने के बाद चर्चा शुरू हो गई. घटना का वीडियो भी जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

दरअसल, सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पहुंचने की सूचना थी. उनके स्वागत के लिए पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की थी. जवान भी इसी के लिए तैनात थे. लेकिन जज से पहले ओवैसी सर्किट हाउस पहुंच गए. पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही जज समझ लिया और सलामी दे दी.

सुरक्षाकर्मियों को देखकर हुई गलतफहमी

जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 11 बजे आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर सर्किट हाउस पहुंच गए थे. वह वहां एक कमरे में बैठे थे. इसके करीब 20 मिनट बाद असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पहुंचे.

ओवैसी के साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे. उन्हें देखकर पुलिस के जवान गलतफहमी में आ गए. उन्होंने ओवैसी को ही वह व्यक्ति समझ लिया, जिनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की गई थी. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें सलामी दे दी.

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ओवैसी ने भी खड़े होकर सलामी ली. इस दौरान पुलिसकर्मी पूरे सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते नजर आए. हालांकि, यह साफ नहीं है कि पुलिसकर्मियों को अपनी गलती का पता कब चला.

ओवैसी और चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कैंसिल

सर्किट हाउस में ओवैसी और चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी. दोनों नेताओं को एक साथ मीडिया से बात करनी थी. लेकिन अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया. इसके बाद दोनों नेता वहां से निकल गए.

ओवैसी और चंद्रशेखर फिर जिलाधिकारी से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे. दोनों नेताओं ने वहां डीएम से मुलाकात की.

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इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की चूक चर्चा का विषय बन गई है. जिस गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के लिए की गई थी, वह गलती से ओवैसी को दे दिया गया. हालांकि, पुलिस की ओर से इस मामले में किसी कार्रवाई या सफाई की जानकारी सामने नहीं आई है.



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