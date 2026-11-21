देश के पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) यानी IIT खड़गपुर ने 75 साल पूरे कर लिए हैं. अब इस मौके पर संस्थान में प्लैटिनम जुबली समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने इस मौके पर एक खास स्मारक सिक्का भी लॉन्च किया और छात्रों व प्रोफेसरों से बातचीत की.

और पढ़ें

प्रधानमंत्री मोदी ने संस्थान के नेताजी ऑडिटोरियम में विकसित भारत के लिए 75 आवाजें पहल के तहत छात्रों से संवाद किया है. इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, राज्यपाल आरएन रवि और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे.

भारत के विकास में IIT खड़गपुर की अहम भूमिका

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने IIT खड़गपुर की 75 साल की यात्रा को भारत के विकास से जोड़ा. उन्होंने कहा कि संस्थान के पूर्व छात्रों ने देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान दिया है. इनमें उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं. उन्होंने कहा कि IIT खड़गपुर ने अपनी स्थापना के बाद से कई उपलब्धियां हासिल की हैं. इन 75 वर्षों में भारत ने भी तकनीक और विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा है.

Advertisement

इंजीनियरिंग की जरूरतों से लेकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी तक

इस खास मौके पर मोदी ने याद किया कि जब वह IIT खड़गपुर ने अपना सफर शुरू किया था, तो भारत को इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंजीनियरों की जरूरत थी लेकिन जैसे-जैसे देश की साइंटिफिक क्षमताएं बढ़ीं, इसके ग्रेजुएट्स ने स्पेस और एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम में योगदान दिया. बाद में जब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नए मौके बनाए, तो पुराने स्टूडेंट्स ने भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को मजबूत किया और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों को लीड किया. उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ने डेवलपमेंट के अलग-अलग फेज में देश की जरूरतों को पूरा करने में लीड किया है.

स्वतंत्रता संग्राम की विरासत वाला एक परिसर

मोदी ने उस जमीन के इतिहास का भी ज़िक्र किया जिस पर यह इंस्टीट्यूट बना है. यह कैंपस कभी एक डिटेंशन कैंप था जहां ब्रिटिश राज के दौरान आजादी के लड़ाकों को रखा जाता था. उन्होंने कहा कि यह जगह अब सेल्फ-रूल की चाहत दिखाने से बढ़कर भारत के सेल्फ-रिलाएंस के इरादे को दिखाने लगी है. उन्होंने आगे कहा कि जहां कभी आजादी का सपना था, वहां अब भविष्य को आकार देने का मौका है. उन्होंने इंस्टीट्यूट के काम को आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आइडिया और इनोवेशन से जोड़ा.

Advertisement

पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 1951 में बना IIT खड़गपुर ने ऐतिहासिक हिजली डिटेंशन कैंप से अपनी शुरुआत की थी. समय के साथ-साथ यह शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन का एक ग्लोबल सेंटर बन गया है.

सीमा तोड़ो, संभावनाओं को अनलॉक करो

संस्थान के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने छात्रों से भी बात की है. इस दौरान उन्होंने पीएम ने स्टूडेंट्स को संदेश खुद से बनी सीमाओं को चुनौती देने पर था. इन्हें लिमिटिंग बिलीफ्स बताते हुए उन्होंने कहा कि लोग अक्सर अपने सपनों, टैलेंट और यहां तक ​​कि देश के पोटेंशियल को भी रोक देते हैं. मोदी ने आगे कहा कि भारत ने जोरदार और साफ ऐलान किया है, लिमिट तोड़ो, पॉसिबिलिटीज को अनलॉक करो. उन्होंने आगे कहा कि कोई देश अपनी असली पोटेंशियल तभी पहचानता है जब वह अपनी सोच की लिमिट्स को तोड़ता है.

वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में 12 से 13 सालों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं और इसे एक ऐसी सोच का नतीजा बताया जिसने सीमाओं को चुनौती दी. मोदी ने गरीब घरों के लिए टॉयलेट बनाने के प्लान की घोषणा के बाद आलोचना का सामना करने को भी याद किया और कहा कि आलोचक सफाई के महत्व को समझने में नाकाम रहे, खासकर गरीब महिलाओं के लिए.

Advertisement

आईआईटी एलुमनाई बॉडी ने क्या कहा

प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत करते हुए, पैन IIT एलुमनाई इंडिया ने प्लैटिनम जुबली को पूरी IIT बिरादरी के लिए गर्व का पल बताया. दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा IIT एलुमनाई को रिप्रेजेंट करने वाली इस टॉप बॉडी ने कहा कि इस मौके ने सिर्फ़ एक इंस्टीट्यूशन को नहीं बल्कि पूरे IIT इकोसिस्टम और देश बनाने में उसके योगदान को पहचान दी.

पैन IIT एलुमनाई इंडिया के चेयरमैन, IRS, प्रभात कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का IIT खड़गपुर का प्रस्तावित दौरा सिर्फ एक संस्थान की नहीं बल्कि पूरे IIT इकोसिस्टम और राष्ट्र निर्माण के उसके 75 साल के वादे की पहचान है. IIT खड़गपुर वह जगह है जहां IIT की कहानी शुरू हुई थी, जहां एक जेल मंदिर बन गई, और जहां टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता का विचार पहली बार आजाद भारत की मिट्टी में बसा था.

इस यादगार सिक्के को इंस्टीट्यूट की विरासत के लिए एक सही श्रद्धांजलि बताते हुए कुमार ने कहा कि ऑर्गनाइजेशन IIT खड़गपुर और बड़े IIT इकोसिस्टम को सपोर्ट करता रहेगा. उन्होंने अगले 75 सालों को भारत और दुनिया के लिए और भी अहम बनाने के लिए सरकार और IITs के साथ काम करने का अपना कमिटमेंट भी जाहिर किया.

---- समाप्त ----