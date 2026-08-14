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संवाद दिवस में समस्याएं सुनने बैठे थे, पंचायत घर में कुर्सियां चलने लगीं! VIDEO वायरल

उत्तर प्रदेश के रामपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. अजीमनगर थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव में संवाद दिवस के दौरान पंचायत घर में हंगामा हो गया. किसी बात को लेकर पंचायत सचिव और ग्रामीणों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकीं. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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पंचायत सचिव और ग्रामीणों के बीच हो गई थी कहासुनी. (Photo: Screengrab)
पंचायत सचिव और ग्रामीणों के बीच हो गई थी कहासुनी. (Photo: Screengrab)

यूपी के रामपुर में एक पंचायत घर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. जगह थी अजीमनगर थाना क्षेत्र का जैनपुर गांव. मौका था 'संवाद दिवस' का. मतलब वो कार्यक्रम, जहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जानी थीं. लेकिन यहां समस्याओं का समाधान तो दूर, कुछ ही देर में माहौल ऐसा बिगड़ा कि कुर्सियां चलने लगीं और हाथापाई शुरू हो गई.

पंचायत घर में मौजूद लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं. किसी ने इस पूरे बवाल का वीडियो बना लिया. अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जैनपुर गांव के पंचायत घर में संवाद दिवस का आयोजन किया गया था.

यहां देखें Video

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ग्राम पंचायत सचिव और ग्रामीण कार्यक्रम में मौजूद थे. मकसद था कि ग्रामीणों की बात सुनी जाए, उनकी समस्याओं पर चर्चा हो और संबंधित स्तर पर समाधान निकाला जाए. लेकिन इसी दौरान किसी मुद्दे को लेकर कहासुनी हो गई. पहले बातों से बात हुई. आवाजें ऊंची हुईं. फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया. और इसके बाद पंचायत घर में जो हुआ, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

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वायरल वीडियो में कई लोग आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग एक-दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं. मामला इतना बढ़ा कि पंचायत घर में रखी कुर्सियां भी उठा ली गईं. वीडियो में लोग एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकते नजर आ रहे हैं. यानी जिस जगह ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच बातचीत होनी थी, वहीं बातचीत की जगह कुर्सियों ने ले ली.

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यह भी पढ़ें: जमकर चले बेल्ट और डस्टबिन, निजामुद्दीन स्टेशन बना अखाड़ा...आपस में भिड़े वंदे भारत के कर्मचारी

पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद घटना चर्चा में है. हालांकि, विवाद की शुरुआत किस बात से हुई और सबसे पहले किसने हाथ उठाया, इसकी तस्वीर पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगी. मारपीट के बाद ग्राम प्रधान की ओर से अजीमनगर थाने में तहरीर दी गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि जैनपुर गांव के पंचायत घर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है. इस मामले में पुलिस को तहरीर मिल चुकी है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की विवेचना की जा रही है. अब पुलिस वायरल वीडियो समेत दूसरे सबूतों की जांच कर रही है. वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान और उनकी भूमिका भी जांच का हिस्सा है.

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