जमकर चले बेल्ट और डस्टबिन, निजामुद्दीन स्टेशन बना अखाड़ा...आपस में भिड़े वंदे भारत के कर्मचारी

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे पर जमकर बेल्ट और डस्टबिन चलाते दिखाई दे रहे हैं. स्टेशन पर IRCTC स्टाफ की लड़ाई का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आपस में भिड़े आईआरसीटीसी स्टाफ (Photo - Video Screengrab)
निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्री उस वक्त हक्के-बक्के रह गये जब कुछ IRCTC ने प्लेटफॉर्म को युद्ध का मैदान बना दिया. लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है. लोग एक दूसरे को बेल्ट और डस्टबिन से जमकर कूट रहे थे. 

बताया जाता है कि झगड़ा करने वाले सभी लोग वंदे भारत ट्रेन में काम करने वाले  आईआरसीटीसी के स्टाफ हैं. ट्रेन के पास ही प्लेटफॉर्म पर सादी कमीज और ब्लैक पेंट पहने आधा दर्जन से ज्यादा स्टाफ एक दूसरे पर बेल्ट बरसाने लगे. 

दौड़ा-दौड़ाकर बेल्ट से पीटा 
मार से बचने के लिए जो इधर-उधर भागने की कोशिश कर रहे थे. उन्हें भी दूसरे स्टाफ दौड़-दौड़ा कर पीटते दिखे. वहीं बचाव में कुछ ने स्टेशन पर रखे डस्टबिन को उठाकर ही दूसरे गुट के लोगों को पिटना शुरू कर दिया. एक गुट दूसरे गुट के लोगों को दौड़ाकर पीटता, तो फिर मौका मिलते ही दूसरे गुट वाले भी जो पकड़ में आता उस पर हाथ साफ करने लग जाते. 

पुलिस ने आकर किया बीच बचाव 
काफी देर तक आईआरसीटीसी कर्मियों के दो गुटों के बीच जमकर लात-घूंसे, बेल्ट और डस्टबिन चले. लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी, जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी पकड़कर कूटा जा रहा था. हंगामा होता देख स्टेशन पर तैनात पुलिस मौके पर पहुंची और आपस में भिड़े कर्मियों को तितर-बितर किया. फिर भी वेलोग मानने को तैयार नहीं थे. 

अब वायरल हो रहा वीडियो
स्टेशन पर एक दूसरे पर बेल्ट और डस्टबिन चलाते आईआरसीटीसी कर्मियों का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है. वहीं लड़ाई के दौरान आसपास खड़े यात्री भी इधर-उधर भागते नजर आए. क्योंकि, वहां हालात ऐसे थे कि किसी को भी बेल्ट लग सकती थी.  

सोशल मीडिया पर वायरल हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हुए झगड़े के संबंध में बताया गया कि यह घटना गुरुवार की है. जब खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस में पैंट्री सहायक आपस में भिड़ गए थे.  मामला ट्रेन के अंदर पानी का डिब्बा रखने को लेकर था, जिसके बाद दो पक्षों के बीच कहासुनी के साथ-साथ मारपीट भी शुरू हो गई. हालांकि, किसी भी पक्ष द्वारा कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई और मामले को लिखित रूप में आपसी सहमति से सुलझा लिया गया.

 हजर निजामुद्दीन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर सात पर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद  निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मामले को लेकर FIR दर्ज की गई है. 

