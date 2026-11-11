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एथेनॉल के मुद्दे पर केंद्र पर बरसे शिवकुमार, बोले- 'पेट्रोल से घट रहा माइलेज, जिम्मेदार कौन'?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने पेट्रोल के नमूनों में 31 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलने के दावे पर केंद्र से जवाब मांगा. उन्होंने कहा एथेनॉल कि ज्यादा मात्रा से माइलेज और इंजन पर असर पड़ा है, इसलिए ईंधन के स्रोत, गुणवत्ता और जिम्मेदारी की जांच होनी चाहिए.

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एथेनॉल की मात्रा को लेकर सीएम ने सरकार को घेरा है (Representational)
एथेनॉल की मात्रा को लेकर सीएम ने सरकार को घेरा है (Representational)

पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर कर्नाटक में सियासी टकराव तेज हो गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बुधवार, 11 नवंबर को मैसूरु में दावा किया कि ज्यादा एथेनॉल मिलाए जाने से देशभर में वाहनों का माइलेज घट रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं और गाड़ियां बीच रास्ते में रुक रही हैं.

बेंगलुरु में महंगाई के खिलाफ भाजपा के प्रदर्शन पर शिवकुमार ने कहा कि पार्टी को एथेनॉल मिश्रण से वाहनों पर पड़ रहे असर का मुद्दा भी उठाना चाहिए. साथ ही उन्होंने पूछा कि ईंधन के स्रोत और उसकी गुणवत्ता की जांच की जिम्मेदारी किसकी है.

शिवकुमार ने कहा, भाजपा महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करे, यह राजनीति है. लेकिन जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ीं, तब वाहनों के ईंधन में एथेनॉल मिलाया गया और यह मिश्रण 20 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत तक पहुंच गया. क्या भाजपा को यह दिखाई नहीं देता और क्या उसे इसकी जानकारी नहीं है.

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सात जिलों के नमूनों में 31 प्रतिशत तक एथेनॉल

विवाद तब शुरू हुआ, जब कर्नाटक सरकार ने कहा कि सात जिलों से लिए गए ई20 पेट्रोल के नमूनों में तय 20 प्रतिशत के मुकाबले 31 प्रतिशत तक एथेनॉल मिला है. सीएम के मुताबिक, राज्य सरकार ने 67 जगहों से नमूने जुटाए और इस मामले की जानकारी केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को दी.

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उन्होंने कहा, 'हमारे मंत्री रिजवान अरशद ने 67 जगहों से नमूने लिए हैं. हमने जांच कराई है और पूरे मामले को अच्छी तरह देख रहे हैं. केंद्र के कुछ प्रतिनिधि ज्यादा एथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले इन नमूनों से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए. उसके बाद दूसरे मुद्दों पर बात हो सकती है'.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: महंगाई के मुद्दे पर कर्नाटक में BJP का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी

भाजपा नेताओं की टिप्पणियों पर पूछे गए सवाल के जवाब में शिवकुमार ने कहा कि लोग अपनी इच्छा के मुताबिक बोलने के लिए स्वतंत्र हैं. उन्होंने विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायणस्वामी की उस कथित चेतावनी का जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस से कहा गया था कि देश में अशांति पैदा करने पर भाजपा कार्यकर्ता उन्हें टुकड़ों में काटकर अरब सागर में फेंक देंगे.

इस पर शिवकुमार ने तंज किया, इसलिए हमारे लड़कों, यानी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने टुकड़े करने में मदद के लिए उन्हें चाकू भेज दिए. उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र की कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित टिप्पणियों का भी जिक्र किया.

500 निदेशकों की पहली सूची पर हस्ताक्षर

सरकारी बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों पर शिवकुमार ने बताया कि पहली सूची तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा, मैंने आज 500 निदेशकों की नियुक्ति वाली पहली सूची पर हस्ताक्षर किए हैं. जांच के बाद इसे जारी किया जाएगा.

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विधायकों को जगह देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वरिष्ठ विधायकों को जरूर शामिल किया जाएगा. उनके मुताबिक, अभी तैयार और हस्ताक्षर की गई सूची में केवल निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले लोगों के नाम होंगे.

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