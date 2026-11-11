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हार्दिक पंड्या के MI छोड़ने के बाद आकाश अंबानी ने क्या कहा? अर्शदीप सिंह को लेकर भी खोला राज

आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह की टीमें बदल गई है. लंबे समय तक मुंबई के लिए खेलने वाले हार्दिक पंड्या अब पंजाब की जर्सी में मैदान पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे. दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह मुंबई के लिए दमखम दिखाने को बेताब होंगे.

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आकाश अंबानी ने तोड़ी चुप्पी. (PHOTO: PTI)
आकाश अंबानी ने तोड़ी चुप्पी. (PHOTO: PTI)

आईपीएल 2027 की रिटेंशन डेडलाइन 17 नवंबर से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हुए मेगा ट्रेड ने सभी को हैरान कर दिया. 18 करोड़ रुपये की फीस में मुंबई के पूर्व कप्तान हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि पंजाब के स्टार पेसर अर्शदीप सिंह (18 करोड़ रुपये) अब मुंबई इंडियंस की नीली जर्सी में नजर आएंगे. 

हार्दिक पंड्या के मुंबई छोड़ने और अर्शदीप की एंट्री पर मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी का पहला बड़ा बयान सामने आया है. हार्दिक पंड्या की विदाई पर आकाश अंबानी ने उनकी तारीफों के पुल बांधे और पुरानी यादें ताजा कीं. 

उन्होंने कहा कि हार्दिक ने मुंबई इंडियंस के साथ कई खास पल बांटे हैं. हमने उन्हें एक युवा क्रिकेटर से वर्ल्ड क्रिकेट पर अपनी पहचान बनाते देखा है. इसके बाद टीम की कप्तानी संभालते हुए भी देखा. मैदान पर उनका योगदान, उनकी ऊर्जा और उनका जुझारूपन मुंबई इंडियंस के लिए बेहद अनमोल रहा है. एक खिलाड़ी और इंसान के तौर पर मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है. मैं उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं.

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हार्दिक ने मुंबई इंडियंस के साथ चार बार (2015, 2017, 2019, 2020) आईपीएल का खिताब जीता है. हालांकि, बतौर कप्तान उनका दौर मुंबई के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, जहां 39 मैचों में टीम को 15 जीत और 24 हार का सामना करना पड़ा.

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अर्शदीप को लेकर कही यह बात

दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह का 'MI पलटन' में स्वागत करते हुए आकाश अंबानी काफी उत्साहित नजर आए. अर्शदीप पिछले आठ सीजन से पंजाब का हिस्सा थे और 96 मैचों में 111 विकेट लेकर पंजाब के इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- मैदान पर किंग पर घर में आज भी 'छोटे बच्चे' हैं विराट! बहन भावना ने भाई दूज पर पर किया इमोशनल पोस्ट

आकाश अंबानी ने कहा कि अर्शदीप के आने से हमारी गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी. हम हमेशा ऐसी टीम बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें अनुभव, हुनर और जीतने की भूख का सही संतुलन हो और अर्शदीप में यह सारे गुण मौजूद हैं. हम उनका दिल से स्वागत करते हैं.

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