Asia’s Best Beach In 2026: भारत के इस राज्य में है एशिया का सबसे सुंदर बीच, दूर से दिखता है आधा चांद!

Asia’s Best Beach In 2026: दुनियाभर में कई खूबसूरत बीच हैं, जहां लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं. भारत में जब भी समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जुबान पर गोवा का नाम आता है. यहां कई खूबसूरत बीच हैं, जहां देश-विदेश से पर्यटक घूमने पहुंचते हैं. लेकिन गोवा का एक बीच इन दिनों अपनी खूबसूरती से कहीं ज्यादा एक खास उपलब्धि को लेकर चर्चा में आ गया है.

और पढ़ें

दक्षिण गोवा के पालोलेम बीच को साल 2026 में एशिया का सबसे बेहतरीन बीच के तौर पर चुना गया है. इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे अच्छे बीचों की लिस्ट में भी इसे छठा स्थान मिला है. इस उपलब्धि के साथ पालोलेम बीच एशिया का इकलौता ऐसा बीच बन गया है, जिसने इस साल दुनिया के 25 सबसे बेहतरीन समुद्र तटों की लिस्ट में जगह बनाई है.

Beach.com की ग्लोबल बीच इंडेक्स 2026 की इस रैंकिंग ने गोवा के इस खूबसूरत समुद्री किनारे को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है. आइए गोवा के शानदार पालोलेम बीच के बारे में जानते हैं.

आखिर क्यों खास है पालोलेम बीच?

दक्षिण गोवा के कैनाकोना इलाके में स्थित पालोलेम बीच अपनी अर्धचंद्राकार समुद्री तटरेखा के लिए जाना जाता है. यहां दूर तक फैली सफेद रेत, नारियल के ऊंचे पेड़ और नीले समुद्र का नजारा देखने को मिलता है.

Advertisement

गोवा के कुछ दूसरे मशहूर बीचों के मुकाबले यहां अधिक शांति रहती है. यही वजह है कि जो लोग भीड़भाड़ से दूर समुद्र के किनारे सुकून के पल बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह खास है.

यहां टूरिस्ट सिर्फ समुद्र किनारे बैठकर नजारे देखने ही नहीं, बल्कि कई तरह की एक्टिविटीज का मजा लेने भी पहुंचते हैं. बीच पर कयाकिंग यानी छोटी नाव से पानी में घूमने का मौका मिलता है और नाव की सवारी करके डॉल्फिन भी देख सकते हैं. पास में मौजूद मंकी आइलैंड घूमना भी यहां आने वाले लोगों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है.

बीच पर घूमने के साथ मिलती है पार्टी की भी मस्ती

पालोलेम बीच की खासियत सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है. यहां होने वाली साइलेंट नॉइज पार्टियां भी काफी मशहूर हैं. इन पार्टियों में तेज आवाज वाले स्पीकर की जगह लोग हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हैं और अपनी पसंद के गानों पर डांस करते हैं.

इसके अलावा यहां कई बीच साइड कैफे, योग सेंटर और वेलनेस रिट्रीट भी मौजूद हैं. आसपास के अगोंडा और पतनेम बीच भी घूमने लायक हैं. ऐसे में यहां आने वाले टूरिस्ट एक ही ट्रिप में गोवा के समुद्री किनारों का अलग-अलग मजा ले सकते हैं.

कैसे चुना गया एशिया का सबसे अच्छा बीच?

Advertisement

Beach.com के ग्लोबल बीच इंडेक्स 2026 में दुनिया के अलग-अलग समुद्र तटों का मूल्यांकन 18 मानकों के आधार पर किया गया. इसमें पानी की क्वालिटी , पर्यटकों के बीच पॉपुलैरिटी, वहां पहुंचने की सुविधा, मौसम और लोगों के अनुभव जैसे पहलुओं को शामिल किया गया.

इस रिसर्च में 58 ट्रैवल एक्सपर्ट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और स्थानीय अधिकारियों से मिले सुझावों के आधार पर 322 बीचों का आकलन किया गया. इसके साथ सैटेलाइट से मिले पानी की क्वालिटी से जुड़े आंकड़ों, मौसम की जानकारी और गूगल मैप्स पर मौजूद 93 हजार से ज्यादा रिव्यू का भी विश्लेषण किया गया.

घूमने के लिए कौन सा समय है सबसे अच्छा?

अगर आप पालोलेम बीच घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो नवंबर से मार्च के बीच यहां जाना अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और समुद्र किनारे घूमने, नाव की सवारी और दूसरी एक्टिविटी का मजा लेना आसान होता है.

क्रिसमस और नए साल के आसपास यहां पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में इस दौरान जाने की योजना बना रहे हैं, तो होटल और ठहरने की जगह की बुकिंग पहले से कर लेना बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----