scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राम मंदिर के नाम महिला ने दिया 4 करोड़ का चेक, खाते में निकले सिर्फ 3 रुपये... एक्शन की तैयारी में बैंक

चेन्नई की एक महिला श्रद्धालु ने राम मंदिर के कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 4 करोड़ रुपये का चेक दिया था. लेकिन बैंक में चेक जमा होने पर संबंधित खाते में सिर्फ 3 रुपये मिले, जिसके चलते चेक बाउंस हो गया.

Advertisement
X
महिला के खिलाफ नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है बैंक. (Photo: ITG)
महिला के खिलाफ नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है बैंक. (Photo: ITG)

अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़ा चेक बाउंस होने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. चेन्नई की एक महिला श्रद्धालु ने राम मंदिर के कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 4 करोड़ रुपये का चेक दिया था. ट्रस्ट की ओर से चेक बैंक में जमा कराया गया, लेकिन जांच में संबंधित खाते में महज 3 रुपये की राशि मिली. पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण 4 करोड़ रुपये का चेक बाउंस हो गया.

जानकारी के मुताबिक महिला श्रद्धालु चाहती थीं कि उनके दिए गए 4 करोड़ रुपये विशेष रूप से राम मंदिर के कर्मचारियों की सुविधाओं पर खर्च किए जाएं. इसके लिए उन्होंने ट्रस्ट से लिखित आश्वासन मांगा था. हालांकि, ट्रस्ट की ओर से ऐसा लिखित आश्वासन नहीं दिए जाने की बात सामने आई है. इसी बीच महिला ने मंदिर के लिए अलग से 10 हजार रुपये का दान भी दिया था.

चेक बाउंस होने पर बैंक भेजेगा नोटिस
4 करोड़ रुपये की बड़ी रकम का चेक अनादरित होने के बाद बैंक की ओर से चेक जारी करने वाली महिला को नोटिस भेजे जाने की तैयारी है. नोटिस के जरिए उनसे खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के बावजूद इतनी बड़ी रकम का चेक जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है. चेक बाउंस के मामलों में नियमानुसार आगे कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है.

सम्बंधित ख़बरें

Ram temple, donation theft case, Anil Mishra.
चढ़ावा चोरी जांच के बीच अनिल मिश्रा ने की रामकोट परिक्रमा, हुआ स्वागत
new dress code from today
राम मंदिर में झूलनोत्सव के बीच नया ड्रेस कोड लागू, पीले वस्त्रों में अर्चक
Ram Mandir (Photo: ITG)
राम मंदिर CEO की रेस में अब बस 3 नाम, 16 उम्मीदवारों से वन टू वन इंटरव्यू
Ankit Baliyan
अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा एक्शन, शामली में 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर
देवेंद्र शर्मा, जिनकी खूनी संघर्ष में हत्या कर दी गई. (Photo: Screengrabs)
नाम के साथ नहीं बोला ‘भाई’ तो कर दी हत्या, गाजियाबाद में सनसनीखेज मामला
Advertisement

हालांकि, फिलहाल ट्रस्ट की ओर से महिला श्रद्धालु से बातचीत कर मामले का समाधान निकालने का प्रयास किए जाने की जानकारी है. इस मामले में अभी तक ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

पहले भी बाउंस हुए थे करोड़ों रुपये के चेक
राम मंदिर निर्माण के लिए वर्ष 2020 में चलाए गए निधि समर्पण अभियान के दौरान 45 दिनों में करीब 3,500 करोड़ रुपये की सहयोग राशि जुटाई गई थी. अभियान के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चेक के माध्यम से भी योगदान दिया था. उस समय तकनीकी और अन्य कारणों से करीब 100 करोड़ रुपये के चेक बाउंस होने की जानकारी सामने आई थी.

बाद में अधिकांश चेक दोबारा जमा कराकर उनकी राशि की भरपाई कर ली गई थी. हालांकि, करीब 22 करोड़ रुपये के चेक की रकम की रिकवरी बाकी रहने की बात भी सामने आई थी.

राम मंदिर को हर महीने मिल रहा करोड़ों का दान
रामलला के मंदिर में हर महीने अलग-अलग माध्यमों से करीब 3 से 4 करोड़ रुपये का दान मिलने की जानकारी है. इसमें नकद, ऑनलाइन और चेक के जरिए मिलने वाली राशि शामिल है. बताया जाता है कि हर महीने करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपये का दान चेक के माध्यम से प्राप्त होता है.

Advertisement

4 करोड़ रुपये का चेक बाउंस होने के बाद ट्रस्ट बड़ी रकम के चेक स्वीकार करने और उनकी क्लियरिंग प्रक्रिया में अतिरिक्त सतर्कता बरत सकता है. हालांकि, इस संबंध में ट्रस्ट की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हिमांशी को मारते-पीटते थे आसिम रियाज? टूटे रिश्ते पर कमेंट कर फंसी 'लेडी डॉन', वॉर्निंग समेत मिला लीगल नोटिस |
    राम मंदिर के नाम महिला ने दिया 4 करोड़ का चेक, खाते में निकले सिर्फ 3 रुपये... एक्शन की तैयारी में बैंक |
    जर्मनी ने फिर लहराया परचम... स्पेन को हराकर चौथी बार बना हॉकी वर्ल्ड चैम्पियन, पाकिस्तान की बराबरी की |
    बिहार से दिल्ली के बीच चलेगी स्लीपर वंदे भारत... रूट, स्टॉपेज तय! अब रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार |
    'खार्ग आईलैंड के कर दिए टुकड़े-टुकड़े', ईरान के तेल के किले पर अमेरिका ने बरपाया कहर |
    घर की क्यारी या गमले में ये सब्जियां उगाना है सबसे आसान, बिना किसी झंझट के हो जाती हैं तैयार |
    हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ FIR, शुद्धिकरण यज्ञ पर छिड़ा विवाद |
    फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रही थी महिला, 8 साल के मासूम को रौंदा; मौत |
    बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' ब्लॉकबस्टर, 'नीम करोली' बाबा बने एक्टर ने की भावुक अपील |
    यूपी के कुशीनगर में गंडक में मिलीं चार और लाशें, पिछले 4 दिन में नेपाल से बहकर आए 13 शव
    Advertisement