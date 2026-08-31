घर की क्यारी या गमले में ये सब्जियां उगाना है सबसे आसान, बिना किसी झंझट के हो जाती हैं तैयार

Easiest Vegetables To Grow In Pots: अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें लगता है घर में सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल और झंझटभरा काम है तो ये खबर आपकी सोच बदल सकती है. कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, जिन्हें उगाने के लिए बहुत बड़ी जगह, ज्यादा मेहनत और खास तरह की जानकारी होना जरूरी होता है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं है. सही मौसम में सही सब्जी चुनकर आप छोटी सी क्यारी, गमले या ग्रो बैग में भी ताजी सब्जियां उगा सकते हैं. खासकर कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके पौधों को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और थोड़ी सी धूप, पानी और अच्छी मिट्टी में ये अच्छी तरह बढ़ जाती हैं.

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भारत में मौसम और तापमान अलग-अलग जगहों पर बदलता रहता है, इसलिए आज हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जो ज्यादा सभी जगहों पर आसानी से उगाई जा सकती हैं. अगर आप पहली बार घर पर सब्जियां उगाने जा रहे हैं, तो इनसे शुरुआत करना आपके लिए आसान रहेगा.



1. हरी बीन्स: अगर आपने अभी गार्डनिंग शुरू की है और सब्जी उगाना चाहते हैं, तो आपके लिए हरी बीन्स अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. इसके बीज सीधे मिट्टी में लगाए जा सकते हैं और पौधे तेजी से बढ़ते हैं. इसे भुरभुरी मिट्टी में उगाया जाता है, जिसमें से पानी आसानी से निकल सकता है. इसे रोजाना करीब 6-8 घंटे धूप में रखना होता है.

2. शिमला मिर्च: लिस्ट में अगला नाम शिमला मिर्च का है. आप इसके पौधे को जमीन के साथ-साथ बड़े गमले या ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं. इसे अच्छी धूप और मिट्टी चाहिए होती है. ध्यान रखें कि पौधा लगाने के बाद मिट्टी में पानी जमा न होने दें. घर पर उगी हरी शिमला मिर्च को आप धीरे-धीरे पकने देकर लाल या पीली भी कर सकते हैं.

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3. खीरा: गर्म मौसम में खीरा तेजी से बढ़ने वाली सब्जियों में से एक है. इसे ग्रो बैग या बड़ी क्यारी में आसानी से लगाया जा सकता है. खीरे की बेल को जमीन पर फैलाने के बजाय जाली का सहारा देना ज्यादा अच्छा रहता है. इससे पौधे को जगह कम लगेगी और फल भी साफ-सुथरे रहेंगे.

4. टमाटर: घर में सब्जी उगाने की बात हो और टमाटर न हों, ऐसा कैसे हो सकता है. टमाटर गमले, ग्रो बैग और क्यारी तीनों में उगाया जा सकता है. इसके लिए अच्छी मिट्टी, अच्छी धूप और नियमित पानी जरूरी है. पौधा बड़ा होने पर डंडे या सपोर्ट की मदद दें ताकि शाखाएं फलों के वजन से न झुकें.

5. बैंगन: बैंगन घरों में आसानी से उगाई जाने वाली सब्जियों में शामिल है. इसे बीज या तैयार पौधे से उगाया जा सकता है. बड़े गमले या ग्रो बैग में एक पौधा अच्छी तरह बढ़ सकता है. इसे धूप वाली जगह रखें और मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन पानी जमा न होने दें.

6. भिंडी: भिंडी गर्म मौसम में आसानी से उगने वाली सब्जी है. इसके बीज सीधे गमले या ग्रो बैग की मिट्टी में लगाए जा सकते हैं. इसे भरपूर धूप चाहिए और इसकी मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें से पानी आसानी से निकल जाए. भिंडी की फलियां छोटी रहते ही तोड़ लें, क्योंकि ज्यादा बड़ी होने पर वो सख्त हो सकती हैं.

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7. मूली: अगर आप पहली बार सब्जी उगा रहे हैं तो मूली से शुरुआत कर सकते हैं. इसके बीज सीधे मिट्टी में बोए जाते हैं और पौधे को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती. भुरभुरी मिट्टी में मूली की जड़ अच्छी तरह ग्रो होती हैं. इसे गमले या ग्रो बैग में भी उगाया जा सकता है.

8. गाजर: गाजर उगाना भी बहुत आसाना है. इसके लिए मिट्टी का ढीला होना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसकी जड़ मिट्टी के अंदर बढ़ती है. गहरे गमले में ये आसानी से बढ़ता है. ठंडे मौसम में गाजर की बुवाई करना बेहतर रहता है.

9. पालक: पालक छोटी जगह में उगाने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. इसे बड़े गमले, ट्रे या ग्रो बैग में भी लगाया जा सकता है. पालक को बहुत तेज गर्मी पसंद नहीं होती, इसलिए भारत में इसे ठंडे मौसम में उगाना ज्यादा आसान रहता है. पत्तियां जरूरत के हिसाब से तोड़ते रहें तो पौधे से बार-बार पत्तियां मिल सकती हैं.

10. मेथी: घर में मेथी उगाना भी बहुत आसान है. इसके लिए आपको बहुत बड़े गमले की भी जरूरत नहीं होती. मेथी के बीज मिट्टी में छिड़ककर हल्की मिट्टी से ढक दें और इसे रोजाना पानी देते रहें. कुछ ही समय में हरी पत्तियां निकलने लगती हैं, जिन्हें काटकर खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

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11. धनिया: धनिया, पानी और गमले दोनों में उगाया जा सकता है. इतना ही नहीं धनिया उगाने के लिए आपको हमेशा बीज की जरूरत भी नहीं पड़ती है. ये एक डंठल से भी उग सकता है. धनिया के बीज मिट्टी में बोएं, हल्का पानी दें और गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी मिले. पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल खाने में करें और अगर पौधे में बीज आने दें तो उन्हीं से धनिया मसाला भी तैयार हो जाता है.

12. हरी मिर्च: हरी मिर्च के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती. एक बड़े गमले में भी इसका पौधा अच्छी तरह बढ़ सकता है. इसे अच्छी धूप, उपजाऊ मिट्टी और रोजाना पानी दें. पौधा उगने के बाद आपको लंबे समय तक घर की जरूरत के हिसाब से हरी मिर्च मिलती रह सकती है.

13. लौकी: लौकी की बेल तेजी से बढ़ती है, इसलिए इसे क्यारी के बजाय जाली या किसी मजबूत डंडे के सहारे लगाना बेहतर रहता है. इससे बेल ऊपर की ओर बढ़ती है और जमीन पर कम जगह घेरती है. गर्म मौसम में इसे अच्छी धूप और नियमित पानी दें.

14. तोरई: तोरई भी बेल वाली सब्जी है और इसे घर की क्यारी में आसानी से उगाया जा सकता है. इसे मजबूत जाली या सहारा दें ताकि बेल ऊपर चढ़ सके. गर्म और धूप वाले मौसम में इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है. मिट्टी में पानी जमा होने से बचाएं.

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15. करेला: करेले की बेल को बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है. इसे ग्रो बैग में लगाकर ऊपर जाली लगा सकते हैं. अच्छी धूप, गर्म मौसम और नियमित पानी मिलने पर बेल तेजी से फैलती है. फल आने के बाद उन्हें समय पर तोड़ते रहें.

16. पालक जैसी पत्तेदार सब्जियों के साथ चुकंदर: चुकंदर की जड़ मिट्टी के अंदर ग्रो करती है, इसलिए इसे गहरी और भुरभुरी मिट्टी वाले ग्रो बैग में उगाना आसान होता है. ठंडे मौसम में इसकी बुवाई अच्छी रहती है. इसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप मिले और मिट्टी में जरूरत के मुताबिक नमी बनी रहे.

17. शलजम: शलजम भी जड़ वाली सब्जी है और इसे घर के गार्डन में आसानी से उगाया जा सकता है. इसके लिए ढीली मिट्टी और ठंडा मौसम अच्छा रहता है. बीज सीधे मिट्टी में बोएं और पौधों के बीच सही जगह रखें ताकि शलजम की जड़ को फैलने की जगह मिल सके.

18. मटर: सर्दियों के मौसम में मटर घर पर उगाने के लिए शानदार ऑप्शन है. इसके बीज सीधे मिट्टी में बोए जा सकते हैं. मटर की बेल को ऊपर चढ़ने के लिए जाली या डंडे का सहारा दें.

19. फूलगोभी: फूलगोभी को भारत में सर्दियों में उगने वाली सब्जी है, जो बिना ज्यादा मेहनत उगाई जा सकती है. इसे पर्याप्त जगह, धूप और पोषक तत्वों वाली मिट्टी चाहिए होती है. अगर आपने पहले कभी सब्जियां नहीं उगाई हैं, तो आप बाजार से तैयार पौधा लाकर बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं.

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20. ब्रोकली: ब्रोकली भी ठंडे मौसम में घर पर उगाई जा सकती है. इसे ग्रो बैग या बड़ी क्यारी में लगाएं और मिट्टी को सूखने न दें. पौधे को पर्याप्त धूप और ऑर्गेनिक खाद मिलने पर अच्छी ग्रोथ मिल सकती है.

21. पत्तागोभी: पत्तागोभी सर्दियों में उगाई जाने वाली आसान सब्जियों में शामिल है. इसे बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाया जा सकता है. इसे उपजाऊ मिट्टी में लगाएं और ध्यान रखें कि पौधे में पानी जमा ना हो. पौधे के आसपास पानी जमा न होने दें.

22. कद्दू: कद्दू की बेल को फैलने के लिए काफी जगह चाहिए, इसलिए छोटी बालकनी के बजाय खुली क्यारी या छत के बड़े हिस्से में इसे लगाना बेहतर है. बेल को मजबूत जाली या सहारा देकर ऊपर भी चढ़ाया जा सकता है. गर्म मौसम में धूप और नियमित पानी इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है.

23. शकरकंद: शकरकंद भी इस लिस्ट में शामिल है. इसे अच्छी जगह वाले ग्रो बैग या क्यारी में उगाया जा सकता है. इसकी बेल जमीन पर फैलती है, जबकि फल मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं. गर्म मौसम में इसे उगाना आसान रहता है.

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